Тренер "Сан-Антонио" озверел во время матча НБА и набросился на арбитра
Главный тренер баскетбольного клуба "Сан-Антонио" Грегг Попович был удален во время домашнего поединка регулярного чемпионата НБА с "Сакраменто".
70-летнего специалиста возмутило судейское решение в третьей четверти, после чего он набросился на арбитра.
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Судья долго не думал и удалил разъяренного наставника "Сан-Антонио".
Возможно, именно отсутствие тренера повлияло на игру хозяев, которые проиграли со счетом 106:113.
Удаление тренера "Сан-Антонио" не первое в этом сезоне НБА. Ранее за подобный поступок заблаговременно пошел отдыхать наставник "Голден Стейт".
Этой ночью свой матч сыграла команда украинского баскетболиста Алексея Леня. "Атланта" на своем паркете победила "Милуоки", и именно Лень поспособствовал этому.
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