Тренер "Сан-Антонио" озверел во время матча НБА и набросился на арбитра

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Грегг Попович
Грегг Попович / witter.com/goldmedalmind

Главный тренер баскетбольного клуба "Сан-Антонио" Грегг Попович был удален во время домашнего поединка регулярного чемпионата НБА с "Сакраменто".

70-летнего специалиста возмутило судейское решение в третьей четверти, после чего он набросился на арбитра.

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Судья долго не думал и удалил разъяренного наставника "Сан-Антонио".

Возможно, именно отсутствие тренера повлияло на игру хозяев, которые проиграли со счетом 106:113.

Удаление тренера "Сан-Антонио" не первое в этом сезоне НБА. Ранее за подобный поступок заблаговременно пошел отдыхать наставник "Голден Стейт".

Этой ночью свой матч сыграла команда украинского баскетболиста Алексея Леня. "Атланта" на своем паркете победила "Милуоки", и именно Лень поспособствовал этому.

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Теги: Спорт NBA Баскетбол
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