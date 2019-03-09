Тренер сборной Украины назвал биатлонисток, которые побегут "индивидуалку" в Эстерсунде

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Андрей Прокунин
Андрей Прокунин / biathlon.com.ua

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Андрей Прокунин рассказал, на кого он рассчитывает в индивидуальной гонке на Чемпионате мира.

Сейчас Андрей Прокунин определился только с двумя биатлонистками, которые точно примут участие в следующей гонке.

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Пока мы смотрим на динамику, на состояние девушек. Точно побежит Юлия Журавок, точно побежит Валентина Семеренко, по двум другим девушкам думаем еще. Будем разговаривать с ними, поговорим с врачом,
– цитирует Прокунина Sport Arena.

На остальные два места в гонке будут претендовать Анастасия Меркушина, Юлия Джима и Вита Семеренко – именно они есть в обойме сборной на Чемпионате мира.

Чемпионат мира по биатлону стартовал 7-го марта и продлится до 17 марта. Первой гонкой была смешанная эстафета, которую выиграла Норвегия. Украинская команда заняла только 7-е место. В пятницу, 8 марта, состоялся женский спринт, который выиграла Анастасия Кузьмина.

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Теги: Спорт Валентина Семеренко Новости биатлона Юлия Журавок
Источник: 24 Канал
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