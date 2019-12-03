Тренер сборной Украины объявил состав на индивидуальную гонку
Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра определился с составом команды на индивидуальную гонку первого этапа Кубка мира в Эстерсунде. Это будет дебютная "индивидуалка" в новом сезоне.
Состав сборной Украины
- Дмитрий Подручный
- Артем Прима
- Руслан Ткаленко
- Артем Тищенко
- Антон Дудченко.
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Мужская индивидуальная гонка состоится в среду, 4 декабря. Начало гонки в 17:15.
Результаты гонок Кубка мира в Остерсунде
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