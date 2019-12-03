Тренер сборной Украины объявил состав на индивидуальную гонку

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Дмитрий Подручный / GETTY IMAGES

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра определился с составом команды на индивидуальную гонку первого этапа Кубка мира в Эстерсунде. Это будет дебютная "индивидуалка" в новом сезоне.

Состав сборной Украины

  • Дмитрий Подручный
  • Артем Прима
  • Руслан Ткаленко
  • Артем Тищенко
  • Антон Дудченко.

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Мужская индивидуальная гонка состоится в среду, 4 декабря. Начало гонки в 17:15.

Результаты гонок Кубка мира в Остерсунде

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Новости биатлона Руслан Ткаленко Артем Тищенко Артем Прима Дмитрий Пидручный
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