Тренер сборной Украины по баскетболу подал в отставку

Главный тренер мужской национальной сборной по баскетболу Евгений Мурзин подал в отставку. Она была утверждена исполкомом федерации баскетбола Украины.

Причиной отставки стал невыход сборной Украины на Чемпионат мира 2019 года. В квалификации ЧМ-2019 украинцы выиграли только 5 из 12 поединков.

"Передо мной была поставлена задача выхода в финальную часть ЧМ-2019. Вся ответственность за результат была на мне, но задача не была выполнена. Были некоторые вопросы, которые негативно повлияли на процесс. Первое – это кадровый вопрос. За весь отбор в сборную были привлечены 24 игрока, но за три последних игровых окна из основных игроков во всех играх приняли участие лишь трое – это Кравцов, Бобров и Липовый. Состав менялся, на ключевые матчи не смогли приехать важные игроки, в частности Герун, Пустовой и Гладырь. Но отмечу, что Федерация сделала все возможное, чтобы все сильнейшие присоединились к команде. Проблемой стала мотивация игроков на летние матчи квалификации и плохая физическая форма на те поединки против Турции и Латвии. Также команде нужно улучшить несколько показателей, которые влияли на итоговые результаты – это плохая реализация штрафных и большое количество потерь", – заявил Мурзин во время Исполкома ФБУ.

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Евгений Мурзин руководил сборной Украины в финальной части Евробаскета-2015 (22 место), вывел команду на Евробаскет-2017, где сборная вышла в 1/8 финала и уступила будущим чемпионам Европы словенцам

На должность главного тренера мужской национальной сборной Украины будут рассмотрены кандидатуры иностранцев. В шорт-лист украинских кандидатов вошли Виталий Черний (Николаев), Виталий Степановский (Химик) и Денис Журавлев (Днепр). Исполком ФБУ определится с новым главным тренером мужской национальной сборной Украины до 1 июля 2019 года.