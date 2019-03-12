Тренер сборной Украины по баскетболу подал в отставку

10 Читати новину українською
Евгений Мурзин подал в отставку
Евгений Мурзин подал в отставку / ФБУ

Главный тренер мужской национальной сборной по баскетболу Евгений Мурзин подал в отставку. Она была утверждена исполкомом федерации баскетбола Украины.

Причиной отставки стал невыход сборной Украины на Чемпионат мира 2019 года. В квалификации ЧМ-2019 украинцы выиграли только 5 из 12 поединков.

"Передо мной была поставлена задача выхода в финальную часть ЧМ-2019. Вся ответственность за результат была на мне, но задача не была выполнена. Были некоторые вопросы, которые негативно повлияли на процесс. Первое – это кадровый вопрос. За весь отбор в сборную были привлечены 24 игрока, но за три последних игровых окна из основных игроков во всех играх приняли участие лишь трое – это Кравцов, Бобров и Липовый. Состав менялся, на ключевые матчи не смогли приехать важные игроки, в частности Герун, Пустовой и Гладырь. Но отмечу, что Федерация сделала все возможное, чтобы все сильнейшие присоединились к команде. Проблемой стала мотивация игроков на летние матчи квалификации и плохая физическая форма на те поединки против Турции и Латвии. Также команде нужно улучшить несколько показателей, которые влияли на итоговые результаты – это плохая реализация штрафных и большое количество потерь", – заявил Мурзин во время Исполкома ФБУ.

Читайте также: Сборная Украины по баскетболу – в топ-20 мирового рейтинга

Евгений Мурзин руководил сборной Украины в финальной части Евробаскета-2015 (22 место), вывел команду на Евробаскет-2017, где сборная вышла в 1/8 финала и уступила будущим чемпионам Европы словенцам

На должность главного тренера мужской национальной сборной Украины будут рассмотрены кандидатуры иностранцев. В шорт-лист украинских кандидатов вошли Виталий Черний (Николаев), Виталий Степановский (Химик) и Денис Журавлев (Днепр). Исполком ФБУ определится с новым главным тренером мужской национальной сборной Украины до 1 июля 2019 года.

blog_ava
Украина прекратила действие договора о дружбе с Россией: в Кремле началась истерика
сегодня
1557
Теги: Спорт Новости Спорта Баскетбол Сборная Украины по баскетболу
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Киевское "Динамо" закупило самые дорогие в Украине элитные Mercedes: цены
сегодня 14:21 Киевское "Динамо" закупило самые дорогие в Украине элитные Mercedes: цены
213
Умер легендарный нападающий сборной Бразилии Коутиньо
сегодня 09:53 Умер легендарный нападающий сборной Бразилии Коутиньо
79
Футболист побежал праздновать гол и внезапно исчез: видео
сегодня 08:00 Футболист побежал праздновать гол и внезапно исчез: видео
158
Легендарный баскетболист Майкл Джордан попал в список миллиардеров от Forbes: состояние игрока
11 марта 17:41 Легендарный баскетболист Майкл Джордан попал в список миллиардеров от Forbes: состояние игрока
149
В Англии грубый фанат отправил футболиста в нокдаун прямо на поле: видео
11 марта 15:28 В Англии грубый фанат отправил футболиста в нокдаун прямо на поле: видео
90
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук