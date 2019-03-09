Тренер сборной Украины по биатлону рассказал, почему Подручному не хватило 0,3 секунды до медали

Тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал спринт на чемпионате мира в Эстерсунде.

Спорт 24 писал, что украинец Дмитрий Подручный занял 4 место в спринтерской гонке на чемпионате мира. Он отстал от бронзового призера Кантена Фийона Майя на 0,3 секунды.

Читайте также: Тренер сборной Украины назвал биатлонисток, которые побегут "индивидуалку" в Эстерсунде

Не знаю, плакать или радоваться, но проиграть 0,3 секунды – считай, почти медаль. Думаю, что мы эти 0,3 секунды проиграли на стрельбе лежа, где Дима делал поправку. Затем, думаю, ему латвиец помешал немного, не мог финишировать [скорее], хотя на отметке перед финишем был впереди француза. Но позиция хорошая, это первый индивидуальный старт. Скажу, что Подручный в фантастической готовности, если он удержит концентрацию, думаю, что будет хорошо психологически настроен к завтрашнему старту. Будем бороться за медаль.

"Не только Фуркада [обошел Подручный], другие спортсмены по скорости тоже за ним. Последний круг пробег вторым, проиграв 5 секунд Йоханнесу Бё, в целом он пятый по скорости. Старт хороший, надо еще дальше продолжать концентрироваться на работе. Уверен, что можем быть счастливее, чем сегодня", – заявил Юрай Санитра в эфире UA: Первый.

К слову, мужская гонка преследования состоится в воскресенье, 10 марта, в 17:30 по киевскому времени. Подручный стартует через 17 секунд после победителя спринта Йоханнеса Бё из Норвегии.

Чемпионат мира по биатлону стартовал 7 марта и продлится до 17 марта. Первой гонкой была смешанная эстафета, которую выиграла Норвегия. Украинская команда заняла только седьмое место. В пятницу, 8 марта, состоялся женский спринт, который выиграла Анастасия Кузьмина.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram