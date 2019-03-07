Тренер сборной Украины покинет свой пост, команду возглавит иностранец

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Евгений Мурзин
Евгений Мурзин / fbu.ua

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский рассказал, что Евгений Мурзин готов покинуть сборную Украины. Бродский заявил, что Мурзина может заменить иностранный специалист.

По словам главы ФБУ, Мурзин пришел к нему и сказал, что готов уйти в отставку.

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"Ко мне пришел Евгений Мурзин и сказал, что он готов идти в отставку. Я считаю, что ему сначала надо отчитаться перед президиумом и определиться, куда мы идем дальше. Скорее всего, новым тренером сборной будет иностранец, но я хочу послушать мнения. Я общался с федерациями, с людьми, которые в нашем исполкоме, со спонсорами, с влиятельными людьми в баскетболе, в частности с Александром Волковым, Богданом Гулямовим, Владимиром Драбіковським", – цитирует Бродского ФБУ.

Я пришел к выводу, что, скорее всего, тренером будет иностранец, но и не исключаю тот факт, что это будет украинец. Под иностранца я уже ищу спонсора, более того уже есть наметки, чуть позже расскажу, кто это – этот человек готов помогать. При этом, по-моему, у нас есть несколько украинцев, которые могли бы возглавить сборную, но на двухлетний цикл хотелось бы сработать более надежно и качественно. Нашим тренерам еще нужно учиться, хотя большой путь за эти четыре года пройден и общий уровень тренеров поднялся,
– отметил глава ФБУ.

"Во всех клубах сейчас тренируют украинцы, некоторые получали опыт за рубежом. Поэтому есть надежда, что и у нас будет свой качественный новый тренер, хотя я и Мурзина со счетов не списываю – посмотрим, какие у него будут успехи через два года. Может и к нему вернемся, но, опять же, это уже будет коллективное решение", – добавил Бродский.

Отметим, что сборная Украины на втором этапе квалификации заняла пятое место из шести команд в группе и не пробилась на чемпионат мира.

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Теги: Спорт Баскетбол Сборная Украины по баскетболу
Источник: 24 Канал
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