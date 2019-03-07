Тренер сборной Украины покинет свой пост, команду возглавит иностранец
Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский рассказал, что Евгений Мурзин готов покинуть сборную Украины. Бродский заявил, что Мурзина может заменить иностранный специалист.
По словам главы ФБУ, Мурзин пришел к нему и сказал, что готов уйти в отставку.
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"Ко мне пришел Евгений Мурзин и сказал, что он готов идти в отставку. Я считаю, что ему сначала надо отчитаться перед президиумом и определиться, куда мы идем дальше. Скорее всего, новым тренером сборной будет иностранец, но я хочу послушать мнения. Я общался с федерациями, с людьми, которые в нашем исполкоме, со спонсорами, с влиятельными людьми в баскетболе, в частности с Александром Волковым, Богданом Гулямовим, Владимиром Драбіковським", – цитирует Бродского ФБУ.
Я пришел к выводу, что, скорее всего, тренером будет иностранец, но и не исключаю тот факт, что это будет украинец. Под иностранца я уже ищу спонсора, более того уже есть наметки, чуть позже расскажу, кто это – этот человек готов помогать. При этом, по-моему, у нас есть несколько украинцев, которые могли бы возглавить сборную, но на двухлетний цикл хотелось бы сработать более надежно и качественно. Нашим тренерам еще нужно учиться, хотя большой путь за эти четыре года пройден и общий уровень тренеров поднялся,
– отметил глава ФБУ.
"Во всех клубах сейчас тренируют украинцы, некоторые получали опыт за рубежом. Поэтому есть надежда, что и у нас будет свой качественный новый тренер, хотя я и Мурзина со счетов не списываю – посмотрим, какие у него будут успехи через два года. Может и к нему вернемся, но, опять же, это уже будет коллективное решение", – добавил Бродский.
Отметим, что сборная Украины на втором этапе квалификации заняла пятое место из шести команд в группе и не пробилась на чемпионат мира.