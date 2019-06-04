Тренер сборной Украины прокомментировал исторический выход команды в четвертьфинал ЧМ

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков прокомментировал победу его команды над сборной Панамы (4:1) и выход в четвертьфинал чемпионата мира.

Петраков уже размышляет над подготовкой команды к четвертьфинальному матчу молодежного чемпионата мира против Колумбии.

Читайте также: Сборная Украины разгромила Кипр и вышла в финал мемориала Лобановского: видео

Я сразу им сказал, что праздновать не будем. Поэтому мы переключились на четвертьфинал, мыслями уже в игре с Колумбией. Главное сейчас – провести восстановление.

"Я никого не стану выделять. Неправильно такое делать по ходу чемпионата. Все классно выполняют свою работу, поэтому по итогам четырех матчей никого выделять не стану. У нас нет звезд, но хорошо поставлена ​​командная игра", – цитирует тренера официальный сайт УАФ.

К слову, сборная Украины U-20 впервые в истории сыграет в четвертьфинале молодежного чемпионата мира.

В четвертьфинале Украина будет играть против сверстников из Колумбии. Поединок состоится в пятницу, 7 июня, в городе Лодзь. Начало встречи в 16:30 по киевскому времени.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram