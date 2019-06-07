Тренер сборной Украины прокомментировал травму основного игрока перед полуфиналом ЧМ-2019

Юношеская сборная Украины U-20 в четвертьфинальном поединке мирового первенства в Польше обыграла команду Колумбии U-20 (1:0) и вышла в полуфинал престижного турнира.

Подпортила впечатление от победы травма Дениса Попова, которую тот получил после грубой игры колумбийца Карбонеро за несколько минут до окончания основного времени матча. Травма может оказаться очень серьезной.

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Мы уже готовимся к полуфиналу, хотим выйти в финал. Что касается комментария матча, то очень неприятная ситуация с Денисом Поповым. Будем молиться, чтобы все было хорошо.

Все ребята переживают за его здоровье. Колумбия играла жестко? Здесь все так играют, каждый борется за свое счастье. Конечно, соперник повел себя по-хамски. Если Денису сломали ногу, пусть ФИФА разбирается. Это не украшает футбол,

– рассказал тренер сборной Александр Петраков после поединка.

К слову, Денис Попов несколько минут лежал на газоне, пока ему оказывали помощь врачи. Украинский защитник не смог продолжить игру и покинул поле, лежа на носилках.

Спорт 24 писал, что Украина победила Колумбию и сыграет в полуфинале чемпионата мира. Соперником украинцев будет победитель пары Италия – Мали. Их матч состоится тоже в пятницу, 7 июня.

Денис Попов травмировался в матче сборной Украины U-20 на чемпионате мира: смотрите видео

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