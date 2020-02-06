"Селтик" исключит украинца Шведа из заявки на Лигу Европы: тренер назвал причину
Наставник шотландского "Селтика" Нил Леннон рассказал, почему украинский полузащитник Марьян Швед не получает игровую практику. После переезда в Шотландию Швед сыграл только 2 матча за "кельтов" и рискует остаться без игровой практики в Лиге Европы.
Нил Леннон в комментарии Celtic TV заявил, что Швед плохо владеет английским. Также, по его словам, украинец находится не на уровне с другими игроками команды.
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Ему трудно из-за того, что он на недостаточном уровне владеет английским языком. По тренировке – он не на том уровне, что другие игроки. Он до сих пор очень талантливый парень, но до сих пор ему нужно время на адаптацию,
– сказал Леннон.
В "Селтик" пришли три новых футболиста. Наставник "кельтов" заявил, что Шведа исключат из заявки на Лигу Европы.
В 1/16 финала "Селтик" сыграет против датского "Копенгагена".
- Швед перешел в "Селтик" в 2019 году из львовских "Карпат" за 2 миллиона евро.
- В этом сезоне Марьян вышел на поле только два раза, суммарно сыграв только 35 минут.
- В дебютном матче в Лиге чемпионов Швед забил красавец-гол, но это не помогло украинцу закрепиться в новой команде.
- Шотландские СМИ писали, что Марьян может покинуть "Селтик" уже этой зимой.
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