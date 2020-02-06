"Селтик" исключит украинца Шведа из заявки на Лигу Европы: тренер назвал причину

Наставник шотландского "Селтика" Нил Леннон рассказал, почему украинский полузащитник Марьян Швед не получает игровую практику. После переезда в Шотландию Швед сыграл только 2 матча за "кельтов" и рискует остаться без игровой практики в Лиге Европы.

Нил Леннон в комментарии Celtic TV заявил, что Швед плохо владеет английским. Также, по его словам, украинец находится не на уровне с другими игроками команды.

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Ему трудно из-за того, что он на недостаточном уровне владеет английским языком. По тренировке – он не на том уровне, что другие игроки. Он до сих пор очень талантливый парень, но до сих пор ему нужно время на адаптацию,

– сказал Леннон.

​В "Селтик" пришли три новых футболиста. Наставник "кельтов" заявил, что Шведа исключат из заявки на Лигу Европы.

В 1/16 финала "Селтик" сыграет против датского "Копенгагена".