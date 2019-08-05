Тренер "Селтика" рассказал, сыграет ли украинец Марьян Швед в матче Лиги чемпионов

В Шотландии стартовал чемпионат страны по футболу. Однако украинец Марьян Швед не сыграл в первом матче "Селтика" против "Сент-Джонстона"

После матча, в котором "Селтик" победил 7:0, у главного тренера команды спросили об отсутствии украинца. Нил Леннон заверил, что Швед сыграет в среду, 7 августа. Именно на этот день запланирован первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором "Селтик" сыграет на выезде против румынского "ЧФР Клуж".

"Швед должен вернуться в строй в среду, 7 августа. Марьян добавит глубину составу, который у нас есть", – заявил после матча Нил Леннон.

Стоит напомнить, что в предыдущем матче квалификации Лиги чемпионов Швед вышел на замену и забил гол.

А вот и видео, как Марьян Швед забил гол в дебютном матче за "Селтик" в Лиге чемпионов