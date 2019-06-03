Тренер "Шахтера" Фонсека возглавит итальянский гранд: озвучены условия

Главный тренер "Шахтера" португалец Паулу Фонсека с нового сезона может начать работать в римской "Роме". Итальянский клуб может выкупить контракт специалиста в украинского клуба.

Как сообщает Siamo la Roma, в контракте Паулу Фонсека с донецким клубом есть пункт о досрочном прекращении сотрудничества.

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Соглашение 46-летнего португальца с "Шахтером" действует до лета 2020 года, но если клуб, желающий его видеть у себя заплатит 5 миллионов евро, то он сможет уйти досрочно.

Издание также сообщает о джентльменском соглашении между тренером и президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым, который может позволить "Роме" подписать коуча бесплатно.

"Рома" завершила сезон только на шестом месте в Серии А, в результате чего осталась без Лиги чемпионов. Клаудио Раньери, который работал с "волками", решил покинуть клуб.

Фонсека уже неоднократно заявлял о желании попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы. В частности, его интересует немецкая Бундеслига и английская Премьер-лига.

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