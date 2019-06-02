Тренер "Шахтера" является главным претендентом на пост наставника "Ромы"

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Паулу Фонсека
Паулу Фонсека / Фото из открытых источников

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека является главным фаворитом на то, чтобы возглавить итальянскую "Рому".

Крупнейшее итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport озвучило список кандидатов на вакантную должность главного тренера "Ромы".

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На первую позицию итальянские журналисты поставили 46-летнего португальца Паулу Фонсека, который с 2016 года успешно тренирует "Шахтер".

Сначала Фонсека не считал приоритетным вариантом для "Ромы", но руководство римлян столкнулись с отказами Антонио Конте, Маурицио Сарри и Джан Пьеро Гасперини. Также к отказу от работы в "Роме" склоняется и главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович.

За три сезона с "Шахтером" Паулу Фонсека трижды выигрывал чемпионат Украины. В то же время "горняки" при португальце не выиграли ни одного противостояния в плей-офф еврокубков, уступив в Лиге чемпионов "Роме", а в Лиге Европы "Сельте" и "Айнтрахту".

"Рома" завершила сезон лишь на шестом месте в Серии А, в результате чего осталась без Лиги чемпионов.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Шахтер
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