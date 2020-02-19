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Тренер "Шахтера" Каштру назвал цели команды на сезон

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Луиш Каштру / shakhtar.com

Наставник "Шахтера" Луиш Каштру пообщался с журналистами перед матчем 1/16 финала Лиги Европы. Португалец заявил, что Лига Европы и чемпионат Украины – приоритетные турниры для "горняков" в этом сезоне.

По словам Каштру, перед сезоном задачей "Шахтера" была победа в чемпионате Украины и выход в плей-офф еврокубков – Лиги чемпионов или Лиги Европы.

К теме: Шахтер – Бенфика: анонс матча 1/16 финала Лиги Европы

Третьей задачей "Шахтера" было выиграть Кубок Украины, из которого дончане вылетели в 1/8 финала.

"К сожалению, в матче с "Динамо" в дополнительное время не смогли остаться в соревновании. Четвертая (задача, – Спорт24) – Суперкубок Украины. Это был мой первый матч во главе "Шахтера", тоже не удалось обыграть "Динамо", – цитирует Каштру Tribuna.com.

Сейчас для нас Лига Европы не менее важна, чем цель стать чемпионами Украины. Мы с очень большими амбициями стараемся подходить к каждому матчу. Для нас цель – пройти как можно дальше в еврокубках,
– резюмировал португалец.

Первый матч 1/16 финала между "Шахтером" и "Бенфикой" состоится в четверг, 20 февраля. Ответный матч – 27-го февраля.

После 18 туров чемпионата Украины "Шахтер" возглавляет турнирную таблицу. "Динамо", которое на второй строчке, проигрывает "горнякам" 14 очков.

Обзор матча "Шахтер" – "Бенфика" читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Лига Европы Шахтер Футбол
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