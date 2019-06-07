Тренер "Шахтера" Паулу Фонсека возглавил итальянскую "Рому" – СМИ

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Паулу Фонсека
Паулу Фонсека / ФК "Шахтер"

Португальский тренер Паулу Фонсека возглавил итальянскую "Рому". Официально об этом будет объявлено в понедельник, 10 июня.

Соответствующую информацию озвучил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

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По его данным, "Роме" удалось снизить отступные за Фонсеку, которые требовал "Шахтер". "Горняки" хотели за своего тренера 5 миллионов евро. Но стороны сошлись на 2 миллионах евро. При этом сообщалось, что Фонсека готов сам заплатить часть из этих средств.

Паулу Фонсека возглавил "Шахтер" в 2016 году. За три года во главе донецкого клуба он трижды выиграл чемпионат Украины, а также три Кубка Украины. Еще один раз его команда получила Суперкубок Украины.

Вместе с тем "Рома" завершила сезон только на шестом месте в Серии А, в результате чего осталась без Лиги чемпионов. Клаудио Раньери, который работал с "волками", решил покинуть клуб.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Рома Шахтер
Источник: 24 канал
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