Тренер "Шальке" объяснил, почему не доверяет Коноплянке
Главный тренер немецкого "Шальке" Хуб Стевенс рассказал, почему украинский футболист Евгений Коноплянка редко играет в чемпионате Германии.
Именно из-за отсутствия игровой практики Евгений Коноплянка планирует в летнее межсезонье покинуть "Шальке".
Читайте также: Немецкий журналист жестко раскритиковал украинца Коноплянку
По словам наставника "кобальтовых", украинец не попадает в стартовый состав из-за тактики.
Коноплянка не попадает в состав из-за тактики. Он хорошо тренируется. Но посмотрите на нашу организацию игры, вы все поймете,
– цитирует Стевенса Ruhr24.
Коноплянка последний раз играл за "Шальке" 3 апреля, после этого в заявку не попадал. Всего в текущем сезоне украинец провел 20 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Контракт Коноплянки с зарплатой в 5 миллионов евро в год будет действителен до конца сезона 2019/2020.
Выбор редакции
-
Украинские хоккеисты повторили 20-летний антирекорд и позорно проиграли немцамсегодня , 20:34
-
На базе "Динамо" заметили звездного экс-футболиста "Манчестер Сити" и "Барселоны": фотосегодня , 17:28
-
Было желание сделать команду-победительницу, – экс-тренер Усика и Ломаченко Дмитрий Сосновскийсегодня , 14:19