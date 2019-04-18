Тренер "Шальке" объяснил, почему не доверяет Коноплянке

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Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка / Eurosport

Главный тренер немецкого "Шальке" Хуб Стевенс рассказал, почему украинский футболист Евгений Коноплянка редко играет в чемпионате Германии.

Именно из-за отсутствия игровой практики Евгений Коноплянка планирует в летнее межсезонье покинуть "Шальке".

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По словам наставника "кобальтовых", украинец не попадает в стартовый состав из-за тактики.

Коноплянка не попадает в состав из-за тактики. Он хорошо тренируется. Но посмотрите на нашу организацию игры, вы все поймете,
– цитирует Стевенса Ruhr24.

Коноплянка последний раз играл за "Шальке" 3 апреля, после этого в заявку не попадал. Всего в текущем сезоне украинец провел 20 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Контракт Коноплянки с зарплатой в 5 миллионов евро в год будет действителен до конца сезона 2019/2020.

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Теги: Футбол Спорт Евгений Коноплянка Шальке
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