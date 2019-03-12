Тренер "Шальке" взял Коноплянку на матч с "Манчестер Сити", украинец не играл больше месяца

9 Читати новину українською
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка / twitter.com

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка, выступающий за немецкий "Шальке", может сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Коноплянка попал в заявку "кобальтовых" на выездной матч, который состоится 12 марта.

Читайте также: Вратаря сборной Украины признали одним из лучших игроков в Испании: фото

Вместе с партнерами украинец отправился в Англию, где будет противостоять грозному "Манчестер Сити". Первая игра между командами завершилась тяжелой победой "Сити" 2:3 и немцы не теряют надежды добиться положительного результата.

 

 

Отметим, что Евгений не выходил на поле в последних пяти матчах "Шальке". До этого Евгений сыграл в матче против "Баварии" в рамках чемпионата Германии, который состоялся 9 февраля. Следовательно, украинец без игровой практики уже больше месяца.

 

 

Отметим, что в матче 1/8 финала Лиги чемпионов могут сыграть сразу два украинца. В составе "Манчестер Сити" может выйти Александр Зинченко, который стал игроком месяца в английском клубе.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Гороскоп на 12 марта для всех знаков зодиака
сегодня
600
Теги: Спорт Футбол Евгений Коноплянка Шальке Манчестер Сити Лига чемпионов
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Легендарный баскетболист Майкл Джордан попал в список миллиардеров от Forbes: состояние игрока
11 марта 17:41 Легендарный баскетболист Майкл Джордан попал в список миллиардеров от Forbes: состояние игрока
110
В Англии грубый фанат отправил футболиста в нокдаун прямо на поле: видео
11 марта 15:28 В Англии грубый фанат отправил футболиста в нокдаун прямо на поле: видео
65
Легендарный тренер "Барселоны" и "Баварии" завершил карьеру
11 марта 14:02 Легендарный тренер "Барселоны" и "Баварии" завершил карьеру
40
Со слезами на глазах: как Дмитрий Пидручный пел гимн Украины во время награждения
11 марта 12:06 Со слезами на глазах: как Дмитрий Пидручный пел гимн Украины во время награждения
315
Побеждают только "Динамо" и "Шахтер", обострение интриги в борьбе за топ-6: итоги 21 тура
11 марта 10:34 Побеждают только "Динамо" и "Шахтер", обострение интриги в борьбе за топ-6: итоги 21 тура
Ігор Саджениця 135
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук