Тренер "Шальке" взял Коноплянку на матч с "Манчестер Сити", украинец не играл больше месяца

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка, выступающий за немецкий "Шальке", может сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Коноплянка попал в заявку "кобальтовых" на выездной матч, который состоится 12 марта.

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Вместе с партнерами украинец отправился в Англию, где будет противостоять грозному "Манчестер Сити". Первая игра между командами завершилась тяжелой победой "Сити" 2:3 и немцы не теряют надежды добиться положительного результата.

Отметим, что Евгений не выходил на поле в последних пяти матчах "Шальке". До этого Евгений сыграл в матче против "Баварии" в рамках чемпионата Германии, который состоялся 9 февраля. Следовательно, украинец без игровой практики уже больше месяца.

Отметим, что в матче 1/8 финала Лиги чемпионов могут сыграть сразу два украинца. В составе "Манчестер Сити" может выйти Александр Зинченко, который стал игроком месяца в английском клубе.

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