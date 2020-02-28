Тренер следующего соперника "Шахтера" в Лиге Европы оценил силу "горняков"
Главный тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер поделился мнением о жеребьевке 1/8 финала Лиги Европы. Его команда встретится с донецким "Шахтером".
На пресс-конференции перед матчем Бундеслиги против "Униона" специалист признался, что следующая игра в плей-офф ожидается сложной.
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"Шахтер" – команда из Лиги чемпионов с большим международным опытом. Это будет сложная задача,
– сказал Гласнер.
- Первый матч между "Шахтером" и "Вольфсбургом" пройдет в Германии 12 марта. Ответный поединок состоится 19 марта в Харькове.
- "Шахтер" в 1/16 финала Лиги Европы обыграл "Бенфику". Дома "горняки" победили со счетом 2:1, в Лиссабоне команды сыграли вничью 3:3.
- "Вольфсбург" в 1/16 финала прошел "Мальме" с общим счетом 5:1. В группе Лиги Европы немцы играли с другим клубом из УПЛ – "Александрией" (3:1, 1:0).
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