Тренер соперника Украины на Евро-2020 перенес операцию на сердце
Наставник сборной Нидерландов по футболу Роналд Куман попал в больницу и перенес операцию. Специалист был госпитализирован 3-го мая из-за проблем с сердцем.
Как сообщает Algemeen Dagblad, 57-летний Куман после поездки на велосипеде почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу на скорой.
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Куману успешно провели катетеризацию сердца (процедура проведения катетера через артерии или вены в камеры сердца). Это операция, которая проводится без общего наркоза.
Тренеру уже сегодня должны позволить покинуть больницу. Информацию подтверждает Футбольная федерация Нидерландов.
Сборная Нидерландов, которую возглавляет Куман, в 2021 году сыграет против команды Украины на Евро-2020.
Украинцы и голландцы встретятся в первом матче группы C. Матч пройдет в Амстердаме на "Йохан Кройф Арене".
Что известно о Кумане?
Как футболист выступал за "Гронинген", "Аякс", ПСВ, "Барселону" и "Фейеноорд". Как тренер возглавлял "Витесс", "Аякс", "Бенфику", ПСВ, "Валенсию", АЗ, "Фейеноорд", "Саутгемптон" и "Эвертон".
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