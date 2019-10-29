Тренер украинского клуба объяснил, почему его команда ездит на автобусе с венгерскими номерами

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Василий Кобин
Василий Кобин / fc-metalist.com

Главный тренер "Миная" Василий Кобин ответил на вопрос журналиста о венгерских номерах автобуса клуба после игры с "Волынью" (0:1).

По словам Василия Кобина, он комментирует только то, что происходит на поле.

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Венгерские номера? Какое это отношение имеет к сегодняшней игре? Я могу говорить только о том, что происходило на зеленом поле в течение 90 минут. Что касается автобуса возьмите, напишите "бумагу" в ФК "Минай" и спросите у клуба, почему у нас венгерские номера,
– сказал Кобин на послематчевой прессконференции.

Стоит сказать, что от села Минай, что находится под Ужгородом, до венгерской границы примерно 23 километра.

Сейчас "Минай" находится на седьмом месте турнирной таблицы Первой лиги Украины. У команды Василия Кобина 27 очков после 15 сыгранных встреч.

Следующую игру закарпатцы проведут в среду, 30 октября, против ПФК Львов в рамках Кубка Украины.

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Теги: Спорт Футбол
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