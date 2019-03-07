Тренер украинской команды досрочно забрал команду с поля из-за грубой игры соперников

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Матч "Колос" – "Ингулець" перервали
Матч "Колос" – "Ингулець" перервали / koloskovalivka.com

В Турции состоялся товарищеский поединок между командами Первой лиги "Круг"с с Ковалевки и "Ингулец".

Решением тренерского штаба "Колоса" команды не доиграли поединок из-за грубой игры со стороны соперника в одном из эпизодов в конце матча, в котором игрок "Колоса" получил травму.

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В итоге встреча завершилась досрочно при счете 3:2 в пользу "Ингульца".

На данный момент "Колос" находится на 4 месте турнирной таблицы Первой лиги, в то время как "Ингулец" занимает 7 строчку.

Спорт 24 писал, что контрольный матч между Винниковской "Рухом" и тернопольской "Нивой" оказался под подозрением ФФУ. В Федерации получили сигнал от букмекеров по поводу аномальных ставок на фиксированный результат – поражение "Нивы" с разницей больше двух мячей.

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Теги: Футбол Спорт
Источник: 24 Канал
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