Тренер Усика и Ломаченко: о различии спорта и фитнеса и тренировках киберспортсменов

Как тренируется Ломаченко, для чего тренировать киберигроков, есть ли в Украине спортивный маркетинг, почему люди ходят в тренажерные залы, готовы ли тренеры учиться, что делает Алексей Торохтий и новый проект с Василием Вирастюком. На эти и другие вопросы ответил Сергей Пуцов.

Сергей Пуцов – тренер по физической подготовке Александра Усика; фитнес-директор клуба Discipline; старший тренер команды Warm Body Cold Mind; кандидат наук физического воспитания; мастер спорта по тяжелой aтлетике; международный эксперт и презентер в сфере фитнеса.

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О профильном образовании для тренеров

На сегодня это достаточно спорный вопрос. Всегда привожу такой пример, отвечая на вопрос можно ли стать тренером, посмотрев канал на ютубе. Лично я очень хорошо понимаю как лечить зубы, потому что мне это делали тысячу раз. Понимаю, что надо сесть, взять бормашинку, просверлить, потом туда положить пломбу и уже зуб сделан. Но если я предложу сейчас какому-то человеку, скажу, что я умею лечить зубы, давай я тебе полечу, то мало кто согласится. Больше всего, я не очень себе представляю, как я могу предложить человеку такую ​​услугу. Если это все перебросить сейчас на сферу фитнеса, то звучит оно не очень здорово. Поэтому мое личное убеждение, поскольку я не просто имею профильное образование, а еще являюсь кандидатом наук, то есть имею ученую степень в этой сфере, что тренеры должны иметь специализированное образование тренера по физическому воспитанию или тренера по данному виду спорта. Или это должно быть хотя бы медицинское училище.

Человек должен понимать, как функционирует тело. Риски нашей профессии состоят в том, что наш рабочий материал – это человек. Очень хорошо помню, как мой знакомый врач рассказывал, как их натаскивали на анатомии в медицинском институте, и им преподаватель говорил, что "ты пойми, если к тебе привезут человека, который умирает, а ты скажешь, "знаете, когда рассказывали, как работают почки, я эту пару прогулял, потому извини, сегодня не твой день". Думаю это не тот ответ, который хочет услышать пациент. Так же и в фитнесе. Когда человек ставит перед тобой задачи, а ты не совсем понимаешь, как эту задачу реализовать, потому что человек на самом деле приходит в фитнес и не совсем понимает, что ему надо, а потом они еще могут поставить тренеру разные задачи.

Кто-то хочет похудеть, набрать мышечную массу, стать сильнее и выносливее, а кто-то приходит к тренеру и говорит "я вообще фитнесом не занимался и мне это не нравится. Но за два месяца мы едем с друзьями кататься на сноубордах. И мне один умный человек сказал, что просто так ехать нельзя, надо подготовиться. Вот делай со мной что-то". Если я не знаю ни что такое сноуборд, ни как на нем что-то делать, то как я должен помочь этому человеку? Тренер по фитнесу – это очень краткое определение, но если ты хочешь быть профессионалом, должен знать очень много всего.

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О важности работы с психологом

Мне посчастливилось учиться в аспирантуре с Андреем Колосовым. Сегодня это личный психолог Александра Усика и Василия Ломаченко. Так я, кстати, попал к ним в команду. Также он работает с Ольгой Харлан, известной украинской фехтовальщицей. С таким уважением, как они относятся к психологам, и такой ​​необходимостью, какую они испытывают в нем, такую необходимость они чувствуют только в личном тренере. Потому что это тот человек, который может тебя настроить на любую ситуацию.



Сергей Пуцов во время тренировки с Усиком и Ломаченко (фото: facebook.com/putsov.sergei)

Работа с психологом – это не сесть поговорить о жизни. Работа с психологом – это решать логические задачи, это переключаться во время боя.

Кстати, я не знаю можно ли об этом рассказывать. На определенных этапах подготовки спарринг Василия Ломаченко выглядит так: он три минуты боксирует, а когда у него есть одна минута отдыха, он не садится, а переключается на таблицу с цифрами и психолог ему ставит задачи. За эту минуту ты должен решить определенные задачи, то есть мышцы отдыхают, а мозг работает, он переключается на другую манеру работы.

Когда я общался с Андреем о том, зачем вы это делаете, он всегда мне объяснял – наша задача тренировать внимание таким образом, чтобы несмотря ни на что – усталость, страх, боль – твое внимание всегда оставалось на определенном стабильном уровне. Это можно натренировать, и это надо тренировать определенными делами. И именно этим занимается психолог. Поэтому психолог необходим.

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О тренировочной программе

Тренировочная программа должна приносить результат, и это главное отличие между спортом и фитнесом. Потому что когда я читаю лекции не для тренеров, а для людей о том, чем является тренировка и зачем она необходима, я всегда говорю, что тренеры очень громко смеются, когда вы тренируетесь, а затем вам кто-то звонит, а вы говорите, я сейчас не могу говорить, потому что занимаюсь спортом.

Спорт – это когда ты очень-очень трудно работаешь, чтобы потом стоять на пьедестале. Фитнес – это когда ты приходишь, чтобы получать удовольствие и поддерживать качество жизни. В этом заключается фундаментальное различие. Методы и упражнения похожи, но задачи в спорте – в определенный день в определенное время показать свои лучшие потенциальные возможности. Задача фитнеса – быть здоровым. К сожалению, порой эти задачи не пересекаются и это важно понимать.

Поэтому когда человек приходит тренироваться, мы спрашиваем "зачем тебе это, зачем ты это делаешь?». Когда человек говорит "хочу себя хорошо чувствовать", это одна тренировка. Когда человек говорит "я хочу поднять сто или двести килограммов", нам необходимо понять зачем. Во-вторых, если он говорит "сто килограммов", мы говорим "давай ты перестанешь рассказывать, что тебе трудно, страшно, больно и мы работаем. Потому что у нас есть задача – результат, который необходимо измерить в минутах или килограммах".

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Сергей Пуцов является профессиональным спортсменом и тренером (фото: facebook.com/putsov.sergei)

О работе с Алексеем Торохтием

Мы познакомились с Алексеем на Олимпийской базе в Конча-Заспе, когда мне было 22 года, а ему 18. Тогда мы были просто спортсменами, просто товарищами в команде. Я был во взрослой команде, он был в юниорской. Потом я закончил заниматься профессионально, но мы поддерживали контакт. Когда Алексей работал в федерации тяжелой атлетики в 2014 году, однажды мы с ним созвонились, он меня пригласил на кофе. Очень искренне рассказал, что у него в душе есть зов развивать тяжелую атлетику, но то, что он делает в федерации, где он ходит на какие-то непонятные мероприятия, где есть разные толстые дяди в костюмах, которые ничего не делают кроме того, что пьют водку... Он говорит, "мне кажется, что это не тот путь которым мы можем развить тяжелую атлетику". Я в то время уже работал достаточно давно в фитнесе, учил тренеров, был главным тренером одного из фитнес клубов. Дал ему очень короткий ответ "если ты хочешь развивать тяжелую атлетику, тебе надо снять костюм, надеть спортивную форму и войти в зал. Уже можешь не поднимать большие веса, но учить людей". Так возникла идея нашего сотрудничества.

К тому времени кросфит в Украине взлетал в гору, и я ему сказал, что имею опыт работы с кросфитерами. Для них очень актуальна тяжелая атлетика, так как она является ядром этого вида спорта. И мы попытались сделать наш первый семинар. 14 февраля 2015 года мы считаем, что это день рождения компании, он в этот день сделал первый свой семинар и сделал предложение жене.

О тренировках игроков в киберспорте

Еще несколько лет назад я не имел представления вообще, что это за ниша – киберспорт. Когда познакомился с ребятами, которые именно там работают, и вообще услышал словосочетание "киберспортсмен", я, как профессиональный тренер, смеялся очень громко. Но потом от этих же ребят я узнал, что когда-то наиболее популярным событием по просмотрам на телевидении уже много лет был американский футбол – матч за Супербоул. Начиная с 2014 года событие с наибольшим охватом в медиа – это чемпионат мира по контстрайку. С 2015 года – это реалии, его смотрят больше людей, чем американский футбол. Бюджеты, которые имеют команды, гонорары, которые получают игроки, они просто фантастические.

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Поэтому, несмотря на это, на конкуренцию, которая там существует, менджеры команд задают рациональный вопрос, что мы можем сделать еще, чтобы повысить коэффициент полезного действия игроков. Киберспорт заключается в том, что ты 4 часа должен сидеть в определенной позиции, демонстрировать высокий уровень координации твоей нервной системы, давать определенный результат. И если мы можем определенным образом повлиять на это, то почему бы не сделать.

На определенном этапе до них дошло, что физические кондиции имеют очень большое значение. Еще три-четыре года назад успешный игрок – это обязательно был толстый парень. Сегодня это уже не так. Потому что все поняли, что качество функционирования нервной системы напрямую зависит от твоего функционального состояния. Более того, если ты находишься некоторое время в статической позиции, твои мышцы должны быть готовы к этой статической позиции. И если твои мышцы начнут уставать, тогда начнет снижаться уровень твоего всеобщего внимания. Поэтому они пришли к тому, что киберигрокам необходимо как-то тренироваться.

Понимая то, что тренироваться нужно, а как они не знают, менеджеры обратились к фитнес специалистам. Так я начал работать с командой NAVI. В этом году они делали NAVI Esports Camp для игроков, задачей которого был фокус на игровых качествах. С ними проводили теоретическую работу. Было открытием вообще, для чего человеку необходимо спать. Почему мы должны ложиться раньше? Почему должен быть режим? В их головах, как у умных людей, все стало на свои места. Большинство людей считают, что сон – это какая-то не нужная трата времени. Вместо того, чтобы просто лежать с закрытыми глазами, ты мог сделать много полезных вещей. Но как только человек превращается в спортсмена, и он живет для того, чтобы показывать результат, он полностью сфокусирован на результате, он задает вопросы и себе, и тренерам, "что я должен сделать еще, чтобы показать лучший результат?". Поэтому воспитание с позиции режима дня, режима тренировки, питания было очень полезным. И самое главное – это результат.

Когда мы начали работать с этой группой, у сто процентов ребят были проблемы с осанкой с телосложением, потому что они привыкли так (сгорблено – прим. авт.) сидеть. Но фигура и осанка – это вопрос не только подготовленности, это вопрос привычки ее держать. Привычка зависит от силы мышц. Тонус мышц зависит от того, как ты выстраиваешь свое тело. Мы с ними поработали три недели. Тренер приходит и говорит – я не узнаю группу. Все ранее перед телевизором сидели так, сейчас они просто так сидят. Это потому, что они тренировались три раза в неделю, и каждое утро делали зарядку.

О новом проекте

Есть проект, который мы делаем уже более двух лет с компанией Киевстар – это фитнес-приложение. Оно достаточно сложное технологически, и процесс маркетинговый. Потому компания большая, и мы уже молимся всем богам, чтобы запустить его вскоре. Лицом этого проекта будет Василий Вирастюк. Думаю, что общество узнает об этом проекте весной.



Вирастюк, Пуцов и Конюшок (фото: PlayPro)

О спортивном маркетинге в Украине и мире

Возможно я отвечу несколько жестоко и цинично, но всегда, когда общаюсь со своими коллегами по фитнесу о трендах и о реалиях Украины, говорю, что печально, что мы отстаем лет на 10-15-20. Это правда и это печально.

Но положительный эффект в том, что мы находимся как бы в машине времени. То есть находясь где-то здесь, в Украине, мы можем посмотреть в Америку и знать, что к нам это зайдет лет через 7-10. То есть мы можем прогнозировать.

Мои партнеры говорят, что если я предлагаю какую-то идею, наша аудитория к этому не готова. Я нахожусь в Америке и вижу какую-то классную штуку, и говорю "нам надо делать", а они говорят "не поймут люди, подожди, нам надо три года". Привожу пример: мы организовывали конвенцию, говорю "слушайте, сейчас такой хороший тренд – экология, сохранение окружающей среды, давайте мы не будем печатать сертификаты, а сделаем в электронной форме". Человек, который проходит обучение, спокойно в удобное для него время вводит свое имя и фамилию, ему сертификат приходит на почту. Мы сделали доброе дело, немного заморочились на сайте, мы это все сделали. Это создало столько возмущения и негатива, что я был не рад этому. Потому что "я приехала из Тернополя, мне надо бумажку". Я говорю "бумажку дома распечатаете". В ответ "Цветной надо, сейчас!". Мои друзья из Львова говорят "мы тебя предупреждали, люди к этому не готовы".

Когда я, как тренер, проходил обучение в Америке, никто не дает никаких бумажек. Они говорят "по окончании вам все придет на почту. Это как маленький пример, и такого очень много

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