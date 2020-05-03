Тренер Усика проиграл на чемпионате России: известный боксер обвиняет его в наличии паспорта РФ

Украинский боксер Иван Редкач продолжил перепалку с тренером Александра Усика – Сергеем Лапиным. Редкач заявлял, что у Лапина есть российский паспорт. Теперь Иван убеждает, что Лапин, выступавший на чемпионате России в 2016 году, не мог этого сделать без паспорта РФ.

Редкач опубликовал сообщение в фейсбуке, сообщает Tribuna.com. И теперь сообщение на странице Ивана недоступно.

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"Знакомьтесь – это тренер Саши Усика. Тот самый психолог, менеджер, личный тренер. Участвует на чемпионате России, а затем показывает украинский паспорт.

Поступок марионетки из серии и нашим, и вашим. Без паспорта Российской Федерации не допускают к чемпионату России по боксу. Проиграл в первом бою и приехал на чемпионат Украины", – написал Редкач.

Кто такой Редкач?

33-летний украинский боксер, выступает в полусреднем весе. Провел 30 боев, одержал 23 победы и потерпел 5 поражений. В январе проиграл Дэнни Гарсии за право драться с чемпионом мира по версии WBC.

Отметим, что Лапин на чемпионате России в 2016 году был объявлен представителем так называемой "Республики Крым" и выступал в весовой категории 81 килограмм. Сергей проиграл Евгению Монину.

Видео выступления Лапина на чемпионате России (смотреть с 2.53.25)

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Ранее Лапин опроверг наличие российского паспорта и предоставил изданию Xsport копии личных документов.

По его мнению, Редкач пытается пропиариться на имени Александра Усика.

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