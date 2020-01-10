Тренер Усика вступился за Ломаченко после скандала со спецназом России

Тренер украинского боксера Александра Усика (17-0, 13 КО) Сергей Лапин прокомментировал скандальное видео, которое Василий Ломаченко опубликовал в соцсетях.

Как известно, на официальной странице Василия Ломаченко в инстаграме было опубликовано видео. Оно на религиозную и военную тематику. Сделано в черно-белых тонах. И если вопрос религии – это личное дело каждого (боксер является сторонником украинской православной церкви Московского патриархата, и даже прислуживает во время богослужений), то к военной составляющей вопросы таки есть.

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Уважаемые Демоны! Рогатые с хвостом, которые сюда вылезли! Вы дымитесь, продолжайте... Хочу вам раскрыть секрет этого видео! Суть этого видео не картинка, а СЛОВО! Но вы не обращайте внимания, а просто продолжайте дымить и гореть, у вас там, наверное, жарко очень,

– написал в комментариях под видео Сергей Лапин.

Скандальное видео Василия Ломаченко

После публикации видео на странице Василия Ломаченко, в комментариях на него полился шквал критики. Никто не понимает, как украинский боксер может постить видео с российским спецназом на шестом году войны на Донбассе, где этот же спецназ воюет на стороне оккупантов.