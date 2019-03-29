Тренер "Вест Хэма" сделал заявление о возвращении Ярмоленко

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Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / independent.co.uk

Наставник лондонского "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини прокомментировал восстановление после травм футболистов команды, в том числе и украинца Андрея Ярмоленко.

В октябре 2018 года в первом тайме матча с "Тоттенхэмом" Ярмоленко неудачно стал на ногу, после чего был вынужден покинуть поле на носилках.

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По результатам обследования стало известно, что игрок порвал ахиллово сухожилие. В понедельник, 22 октября, ему сделали операцию в одной из больниц Лондона.

Пеллегрини же заявил, что пока нет информации о возвращении украинца на поле.

Футболисты с тяжелыми травмами продолжают восстановление по плану. Я имею в виду Джека Уилшера и Андрея Ярмоленко. Никаких новостей об их возвращении на поле у меня нет,
– цитирует Пеллегрини сайт "молотобойцев".

Ранее Пеллегрини заявлял, что украинский полузащитник не успевает восстановиться после травмы. Поэтому футболист не сыграет до конца сезона.

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Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Вест Хем Андрей Ярмоленко
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