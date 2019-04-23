Тренер запрещает экс-сопернику Кличко драться с Усиком

Тренер британского боксера Дерека Чисора (30-9, 21 КО) Дэйв Колдуэлл против поединка его подопечного против украинца Александра Усика (16-0, 12 КО).

Он не разделяет мнение своего подопечного, который не так давно выразил готовность в будущем выйти в ринг против украинца Александра Усика.

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Колдуэлл, который готовил к прошлогоднему бою с Усиком Тони Белью, который в итоге был нокаутирован в 8-м раунде, считает, что стилистически украинец станет кошмаром для Дэрека.

Хватит с меня этого Усика, если честно. Я сказал Дереку, что ему не нужен этот бой. Стилистически Усик очень, очень хороший. Это не какой-то неуклюжий гигант, а крайне мобильный боксер, что не есть хорошо для Дэрека и его стиля,

– заявил коуч в интервью Express Sport.

Бывший абсолютный чемпион Александр Усик дебютирует в супервесах 25 мая в США против Карлоса Такама, которого Чисора нокаутировал в середине прошлого года. Камерунец сможет немало заработать в случае победы.

Чисора в свое время дрался с Виталием Кличко и проиграл украинцу единогласным решением судей. Также он прославился тем, что перед поединком плюнул водой в лицо Владимиру Кличко. Кроме того, Дерек устроил драку с боксером Дэвидом Хэем, после чего был на определенный срок дисквалифицирован.

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