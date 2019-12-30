Тренер "Зенита" о событиях в Украине: Я за то, чтобы не было братоубийственной войны

Главный тренер российского "Зенита" Сергей Семак рассказал, что следит за ситуацией в Украине. Как известно, Семак родился в Луганской области.

Семак рассказал, что после начала войны на востоке Украины ни разу не был в Луганской области, где живут его родители.

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После начала известных событий ни разу там не был. Ни в Луганске, ни у родителей, живущих там. Какое тут еще может быть мнение? Война – худшее, что может быть. Все, что можно решить дипломатическим путем, так и надо решать. Я всегда за то, чтобы люди нормально жили.

Чтобы они не страдали, не было братоубийственной войны. Когда моя бабушка была жива, она всегда говорила: "Главное, чтобы не было войны". Думал: "Ну как же, мы в такое время живем, ккакая здесь война?". До сих пор в голове не укладывается, как это стало возможным. Для меня это очень больно и горько,

– цитирует Семака "Чемпионат".

Согласно словам Семака, его брат переехал с Луганщины. Зато сестра, которая некоторое время жила в Санкт-Петербурге, вернулась обратно.

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Также Семак заявил, что, вероятно, имеет похожее мнение относительно событий на Донбассе с украинским защитником "Зенита" Ярославом Ракицким.

"Думаю, у нас похожее мнение потносительно этого вопроса. Он далек от политики, и самое главное здесь только то, что гибнут и страдают люди. Это большая беда", – заявил тренер россиян.

Что известно о Семаке?Почти всю карьеру футболиста он провел в России, выступая за ЦСКА, "Москву", "Рубин", "Зенит". Также Семак выступал за французский ПСЖ. С 2018 года возглавляет "Зенит".