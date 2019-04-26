Тренера "Челси" жестко обзывали во время матча, он заплатит серьезный штраф

Итальянский наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри недоработал матч с "Бернли" в чемпионате Англии, который завершился со счетом 2:2.

В компенсированное время итальянец выражал недовольство тем, что игроки команды-соперника тянут время и высказывал претензии арбитрам. Кевин Френд, главный арбитр матча, удалил Сарри. Тренер ушел в подтрибунное помещение.

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Помощник Сарри Джанфранко Дзола после матча прокомментировал удаление главного тренера команды.

Маурицио остался крайне разочарован и предпочел не участвовать в пресс-конференции. Он разочарован игрой и своим удалением. Думаю, он подвергся нападкам со стороны представителей соперника и не стал мириться с этим. Считаю, ему что-то сказали со скамейки запасных гостей, и я не хотел бы вдаваться в подробности этого эпизода. Мы посмотрим, что можно сделать в этой ситуации.



Мы понимаем, что это футбол и на эмоциях может быть сказано что угодно, однако ему это категорически не понравилось. Маурицио был удален за то, что пытался помочь Кевину Френду отправить наших игроков на позиции. Арбитр неправильно понял действия Маурицио и удалил его, чем он крайне недоволен,

– цитирует Дзолу сайт "аристократов".

Британское издание The Telegraph сообщило, что Сарри со скамейки "Бернли" назвали "сраным итальянцем", что и возмутило специалиста. "Челси" якобы сообщил об инциденте арбитру, тот внес это в отчет.

Впоследствии Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила Сарри в неподобающем поведении. FA оштрафовала итальянского тренера на 8 тысяч фунтов, сообщает BBC. В то же время, был ли кто-то наказан из лагеря "Бернли" – неизвестно.

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