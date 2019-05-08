Тренера "Динамо" Хацкевича оштрафовали после матча с "Шахтером"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич должен оплатить штраф после матча 1/4 финала Кубка Украины против донецкого "Шахтера".

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины определил, что Александр Хацкевич должен оплатить обязательный денежный взнос в размере 5000 гривен за неявку на пресс-конференцию после матча 1/4 финала Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо".

К слову: На просмотр в "Динамо" прибыл российский футболист

Напомним, в этом матче "горняки" победили в серии пенальти и вышли в полуфинал. При этом видео серии пенальти в матче "Шахтер" – "Динамо" установило рекорд на YouTube. Впоследствии "Шахтер" обыграл перволиговый "Днепр-1" и сыграет в финале Кубка Украины против еще одного представителя Первой лиги – "Ингульца".