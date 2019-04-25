Тренера "Химика" удалили с площадки во время чемпионского матча против "Киев-Баскет"

Главный тренер "Химика" Виталий Степановский был удален с площадки в ходе третьего матча финальной серии Суперлиги против "Киев-Баскет".

Во второй четверти игры наставник южненцев с интервалом в 25 секунд получил два технических фола. Управлять "Химиком" в этом матче продолжил ассистент Виталия Степановского 25-летний Олег Гончаров.

После второго периода "Химик" проигрывал 44:36.

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"Химик" выиграл первые два матча финальной серии против "Киев-Баскет". В случае победы в третьем матче в Киеве, команда станет чемпионом Украины