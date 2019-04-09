Тренера топ-сборной сбил автомобиль: фото

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони попал в ДТП на Мальорке. Во время езды на велосипеде его сбил автомобиль.

Специалист был доставлен в больницу в серьезном состоянии, сообщает Tycsports.

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Впоследствии Скалони покинул больницу. 40-летний тренер направился домой, о чем сообщил в своем Twitter, а также поделился своим фото после аварии.

Muchísimas gracias por los mensajes recibidos,un par de puntos y a casa! Gracias a todos pic.twitter.com/LMJ3jfa6Zp — Lionel Scaloni (@lioscaloni) 9 апреля 2019 г.

Скалони стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Аргентины в августе прошлого года после увольнения Хорхе Сампаоли. Последний провалил с аргентинцами чемпионат мира в России. С ноября Лионель лишился приставки "и.о." на своей должности.

Под руководством Скалони аргентинцы провели 8 матчей: 5 побед, 2 поражения и 1 ничья. Следующий матч Аргентина проведет на Копа Америка против Колумбии 16 июня. Также команда на групповом этапе сыграет с Парагваем и Катаром.

К сборной Аргентиники Скалони работал помощником главного тренера в испанской "Севилье" 2016/2017 гг. Как футболист он был известен по выступлениям в "Депортиво", "Лацио", "Аталанте", "Расинга", "Вест Хэме" и "Мальорке". В Аргентине Скалони играл за "Эстудьянтес" и "Ньюэллс Олд Бойз".

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