Тренерша мне сказала, что с такими ногами я должна идти в модели или бегать, – София Яремчук

Продолжение разговора с бегуньей Софией Яремчук. В третьей части она рассказала о том, почему начала бегать, хобби, отсутствии поддержки от государства, квалификации на Олимпиаду 2020, бракосочетании, лучших забегах и болезненном поражении.

Первая часть разговора о Чемпионате Украины во Львове, личном спортивном бренде, контрактах со спонсорами и работе на дистанции – по ссылке. Вторая часть беседы о болельщиках, преимуществах бегунов из Африки, психологии, переезде в Италию, тренере и где зарабатывают бегуны – по ссылке.

– Почему начали бегать?

– Возможно, это моя судьба. В школе открылась секция легкой атлетики, к нам пришел молоденький тренер, когда мы были подростками в 7 классе. Я ходила на бальные танцы, а мне подружка сказала, что там такой тренер хороший на тренировки приходит, чтобы пошли к нему немножко побегать. Это был мой первый тренер Остасюк Тарас Владимирович. К нему мы и бегали на тренировку по танцам. Я потренировалась 2-3 недели, и были соревнования Львовской области среди юниоров, где я заняла второе место. Это было очень круто. У нас была большая группа детей, и он нас всегда поощрял к тренировкам и к тому, чтобы ехать на соревнования. Мы очень хотели на соревнования, нам было интересно. И вот после этих соревнований я осталась в беге.

– Другими видами спорта занимались?

– Настольным теннисом. Даже имею первый взрослый разряд. Не продолжила, потому что тренерша мне сказала, что с такими ногами я должна идти в модели, или бегать. Поэтому когда бегала, параллельно ходила на настольный теннис, потому что кайфовала от этого.

– Когда решили, что будете профессионально бегать?

– Наверное, в 2015-м году, когда выполнила мастера спорта с полумарафона в Польше. Я бежала как раз перед магистерской работой. Тренер мне сказал, что с такими объемами, которые я бегаю (в то время это было 80 километров), не могу бегать сильно, но если захочу, то могу бежать очень сильно. Никто никогда не говорил, что не смогу бегать сильно.

Затем началось очень много коммерческих стартов, а это возможность самостоятельно зарабатывать на жизнь, и нормально зарабатывать. Когда ты идешь на какую-то государственную работу, то за полгода не заработаешь столько, сколько заработаешь на одном старте. Это вышло уже на профессиональный уровень, стало моей работой, образом жизни. Родители всегда поддерживали меня. Никогда не говорили, что мне делать, а всегда поддерживали любой мой выбор.

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– Было когда-то желание покинуть спорт?

– В прошлом году был Чемпионат мира в Валенсии, я очень много работала и, возможно, переработала. Намучилась, и тогда возникло желание отдохнуть, сделать перерыв. Но потом оно переборолось. Были люди, которые меня поддержали и сказали, что все пройдет, все будет хорошо. Когда очень трудно бежать, то думаю, что уже хватит этого, женюсь, рожу ребенка и уйду в декрет. Есть такие моменты, когда трудно. Но оно быстро проходит.

– Приходилось ли вам работать еще где-то, кроме спорта?

– Я работала только с детьми, но это было давно. Не было такого, что приходилось идти на другую работу. К сожалению или к счастью, постоянно была учеба, спорт, что со временем перешло в профессиональный спорт. В Италии я сказала, что мне нужно что-то, кроме своих тренировок, и пошла на курсы итальянского языка и культуры, а также тренировала детей. После 17 часов стадион полон детей, поэтому был приятный опыт.

– Будете иметь подопечных?

– Мне понравился такой опыт. Не знаю, смогу ли профессиональных спортсменов тренировать, но с детьми 6-7 лет очень классно работать. Парень постоянно спрашивает, когда мы поженимся, когда будут дети, а я говорю: дай мне еще побегать.

– Каким было предложение?

– Это было в тихом ресторанчике "Панорама" во Львове еще в 2015-м году. Пошли погулять, на ужин и он сделал предложение.

– Есть ли в вашем случае давление со стороны семьи, что надо уже жениться и иметь детей?

– 3 июня мне исполнилось 25 лет, и папа моего парня сказал ему: "Ты Софии скажи, что ей уже 25 лет, чтобы она не забывала, что надо уже что-то думать". Затем маме говорила, что хочу постричься под каре, а мама говорит: "София, нужно же волосы длинные иметь под фату". В принципе, все со временем. В 2020 году хочу реализовать себя в марафоне, потому что вижу себя в этом виде. И, возможно, олимпийский норматив выполнить.

– Будете бороться за попадание на Олимпиаду 2020?

– На марафон есть три спортсмена и три спортсменки. Есть олимпийский норматив: 2.29.30 для женщин. Кто выиграет первые два места на Чемпионате Украины и выполнит олимпийский норматив, то 100% едет на Олимпиаду. Преимущественно всегда тот спортсмен, который выиграл Чемпионат Украины по марафону и пробег по олимпийскому нормативу. (Чемпионат Украины состоялся 6 октября, победу среди женщин одержала Евгения Прокофьева, которая показала время 2:28:06. У второй Дарьи Михайловой время 2:28:15, – прим. Спорт24).

– Участвуете? (Интервью было записано еще до турнира, прим. Спорт24)

– Нет, я еще не готова. Где-то на середину ноября, декабрь будем искать марафоны. У нас сейчас в Украине выполнила норматив Виктория Хапилина, она бежала в Кракове марафон 2 ч. 28 мин. Потом еще бежали наши спортсменки очень сильные, но они бежали 2 ч. 30 мин. Виктория единственная, кто сейчас выполнила олимпийский норматив. На марафоне 6 октября посмотрим, как все пройдет. Если, например, я хочу бежать олимпийский норматив, то должна пробежать его с запасом, потому что конкуренция у нас сильная.

Я должна была бежать Варшавский марафон, который был 29 сентября. Меня уже зарегистрировали. Договорились с организаторами, но должна была отказаться, потому что возникла проблема с ахиллом правым, и полностью тренировочный процесс сбился, а марафон ошибок не прощает. К нему надо готовиться от "а" до "я", без ошибок. В марафоне все должно быть четко, сделано на максимум. Поэтому отказалась от этого марафона, но будем искать какой-то другой марафон на осень.

– Какой Ваш лучший показатель?

– Я полумарафон бежала 1:11:17. Это лучший результат в Украине. Это также хороший результат и на европейском уровне, потому что когда-то были у нас нормативы мастер спорта международного класса 1 ч. 13 мин.

– Олимпиада – это цель номер один?

– Для каждого спортсмена Олимпиада – это высшее, что может быть.

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– Государство Вас поддерживает?

Сейчас имею один из лучших результатов на полумарафоне в Украине, а меня берут и исключают из нашей львовской ШВСМ (Школа высшего спортивного мастерства). Меня сейчас нигде нет, ни в армии, ни в сборной. На тренировочный сбор я еду за свой счет. В Киргизию на тренировочный сбор я платила половину сама и тренер сказал, что оплатит 500 евро за билет. Он выделил из своего кармана мне деньги. Все лечение, все за свои деньги. Я не числюсь в стране нигде.

– Где получили травмы ахилла?

– Это хроническая, еще с детства. Когда я бегала 3000 метров с препятствиями, отбила себе пятку, потому что упала в яму с водой, и все это из-за нагрузки большой "выплыло". Я делала тренировки и подвернула правую ногу, она была отечная, и все перешло на правый ахилл. Это постоянно нужно контролировать, много делать упражнений на координацию, стабилизацию мышц, делать массажи. Когда есть большая нагрузка, то маленькая проблема может стать большой. Я делала магнитно-резонансную томографию, и врач сказал, что хирургического вмешательства не надо. Также сказал, что в моей ситуации лучше обойтись без хирургического вмешательства, поддерживать терапию.

– На уколах приходилось выходить на трассу?

– Да, на обезболивающих, потянула заднюю поверхность бедра.

– Зачем в беге тренер?

– Во-первых, он пишет тренировочную программу. Вот моя недельная программа: в понедельник – плавание и упражнения в бассейне, вторник – тренажерный зал, упражнения на координацию, статику, общая физическая подготовка. Все это продумывает тренер. Тренировка на развитие быстроты, выносливости. Во вторник это силовые упражнения и беговые. В зале это пресс, маленькие веса для поддержания мышечной массы тела, для поддержания корсета. Я постоянно хочу чего-то большего, но тренер меня останавливает, успокаивает. Среда – беговая работа, аэробика, скоростная выносливость. Это тяжелый день. В четверг две восстановительные тренировки: утром 12 км, вечером 12 км, пресс, планка. В пятницу я могу бежать 16 км в парке, по холмистому рельефу, чтобы не по ровному. В субботу беговая работа, длинная. В среду интенсивный темп, а в субботу длинный. В воскресенье длинный кросс 20-25 км.

– Следите за весом?

– Когда-то ходила к диетологу 2 раза, он составил диету, программу. Утром люблю есть "нутеллу" с чем-то, тренер ссорился и диетолог также. Когда я показала результаты очень хорошие, то диетолог, который также бегает, сказал: "Немножко "нутеллы" можешь есть". Не убедил меня есть варенье или что-то другое.

– Вес сгоняете или набираете?

– Когда наберу 1-1,5 кг, то могу не ужинать. В 2017-м году я весила 51 килограмм, но это мне не мешало бегать. Однако я решила немного похудеть. Когда мы увеличили работу, интенсивность, я похудела до 49 килограммов. Когда приехали с гор, то я весила 51 килограмм, то тогда три ужина пропустила, но утром "нутелла" обязательно была. Я ни в чем себе не отказываю. Ем что хочу, кроме фастфудов, жирной и тяжелой пищи.

– Если вы знаете, что на выходных бежите, то неделю перед тем легкие тренировки?

– Неделя перед "десяткой" во Львове: понедельник – 15 км утром, средним темпом, затем терапия; прилетела во Львов; во вторник опухла нога, поэтому тренер сказал два дня не бегать, но мы продолжили тренировки ради результата на Чемпионате Украины; в среду я сделала жесткую работу на стадионе "Динамо", где со мной работал тренер из университета. С ним были также 3 парней, которые помогали мне делать работу. Было две серии: 2000 м, 1000 м, 500 м. Это была двойная тренировка в среду; в четверг было 12 км в Стрыйском парке и ускорения; в пятницу было 10 км с ускорениями; в субботу 40 минут слегка побегала с ускорениями; в воскресенье был старт. То есть, нет такого, что я отдыхаю. Максимум отдыха – один день. Перед стартом мне лучше побегать, чем отдохнуть, так держу мышцы в тонусе.

– Как на форму влияют перелеты?

– Все зависит от продолжительности перелетов. У меня нет проблем с этим. Мы всегда стараемся приезжать за день до старта. Например, в пятницу вечером или в субботу утром приезжаем, в субботу обязательно бегаем и в воскресенье утром у нас старт. Нет такого, что мы приехали как раз перед стартом.

– На велосипеде катаетесь?

– Я тренировки совмещаю с велосипедом и бассейном. Спрашивают, не перехожу ли на триатлон. Были такие тренировки, когда тренер говорил с тренером по плаванию и тот сказал: "Она сегодня должна делать 10 раз по 1 км на стадионе, со временем 3:12-3:13 отдых 1 мин. 30 с. Между сериями. Перестрой ей всю работу в бассейне". И тренер по плаванию перестраивал: я делала 10 раз по 150 м с интенсивностью 3:13. Я сказала, что буду бегать в стадионе по 3 мин ту работу, только вытащите меня из того бассейна. Я мертвой выходила из него, не знаю, как пловцы такое выдерживают.

– Лучший Ваш забег?

– Лучший был в Terni Half Marathon. Это был 22 день после гор, после Киргизии. Первый раз я была на высоте 1600 м и там тренировалась. Я просто прекрасно себя чувствовала, последний километр был 3.11. Это был 21-й километр. Мне очень понравились ощущения, я получила кайф от соревнования.

– Самое болезненное Ваше поражение?

– Валенсия, Чемпионат мира, полумарафон. Это худшее, что у меня было в жизни. Я очень больно это переносила, не ела два дня, много плакала, многие думала.

– Лучшая Ваша победа?

– 2016-й, Чемпионат Украины, полумарафон, отбор на Валенсию в Киеве. Это была неожиданная победа, открытие было для меня.

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– Для вас спорт работа, хобби или отдых?

Для меня – все. Я люблю работать, терпеть, меня иногда мазохисткой называют, говорят, что я издеваюсь над собой. Сестра была у меня в Риме, мы пошли на процедуры на ахилл. Терапия на эту травму очень болезненная была, я так кричала, плакала. Она говорит: "София, зачем тебе это?". Мне нравится, когда я совершенствую себя, показываю результаты. Конечно трудно, но я хочу бегать, тренироваться, это стиль жизни.

– Есть еще какие-то хобби?

– У меня все в спорте. Мне нравится теннис, настольный теннис, нравится тренировать. Я не могу сидеть на одном месте, все постоянно должно быть активное. Что-то организовывать или помогать в организации.

– Расскажите курьез или веселую историю из соревнований.

– Пару недель назад бежала на старте в Италии. Мы начинали в 21:30. Организаторы заплатили городу, старт был очень красивый, во всем центре Рима перекрыли одну полосу дороги. Организаторы заплатили за перекрытие всех дорог 30 тысяч евро. Я ночью бегу, уже первая группка побежала. До восьмого километра держалась с группой ребят, но потом они отстали и я побежала сама. И хорошо, что человек на мотоцикле меня сопровождал. Потому что справа бегу я, на широкой дороге, возле олимпийского стадиона, одна, и слева такие огромные пробки, и слышала такие слова: "Что же ты здесь бежишь, сейчас как кто-то пистолет вытянет какой-то со злости".

– Какая еще есть мечта, кроме Олимпиады?

– Пробежать хорошо марафон, показать сильный результат. Доказать себе, всем, кто в меня верит, особенно тренеру, сделать ему подарок. Также хочется получить медаль на таком уровне, как Чемпионат Европы, когда ты выступаешь за свою страну, под своим флагом.

Общались Станислав Безушко и Кристина Кобак