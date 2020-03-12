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Тренеру украинского топ-клуба стало плохо после матча – детали

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После матча 1/4 финала Кубка Украины главный тренер "Александрии" Владимир Шаран не смог прийти на пресс-конференцию.

Украинскому специалисту стало плохо в клубной раздевалке "Александрии". Отмечается, что вместо Шарана на вопросы журналистов отвечал его помощник Андрей Купцов.

Как это было "Динамо" вырвало победу у "Александрии" в Кубке Украины: отмененный гол и удаление Кадири

11 марта "Динамо" в дополнительное время сумело дожать "Александрию" (1:0). Единственный гол в матче забил Виктор Цыганков. Начиная с середины второго тайма киевляне играли в меньшинстве после удаления Мохаммеда Кадири.

В последнем туре команда Шарана также играла с "Динамо" и потерпела поражение (1:3). Отметим, что "Александрия" одержала лишь одну победу в пяти официальных матчах в 2020 году.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо ФК Александрия
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