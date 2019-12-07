Тренеры сборной Украины определились с составом на женскую эстафету в Эстерсунде
Тренеры женской сборной Украины определились с заявкой на женскую эстафету. Гонка станет заключительным стартом в программе первого этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
О том, что участие в гонке примут Анастасия Меркушина и Юлия Джима было известно заранее.
Читайте также: Стартует новый сезон по биатлону: все, что надо знать
Зато на остальные два места претендовали сестры Семеренко и Дарья Блашко. В итоге, тренерский штаб сделал ставку на Виту Семеренко и Блашко.
Состав женской команды на эстафету
- Анастасия Меркушина
- Вита Семеренко
- Юлия Джима
- Дарья Блашко
Женская эстафета состоится в воскресенье, 8-го декабря. Начало гонки в 16:23.
Последние новости Кубка мира
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии