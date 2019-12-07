Тренеры сборной Украины определились с составом на женскую эстафету в Эстерсунде

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Вита Семеренко / GETTY IMAGES

Тренеры женской сборной Украины определились с заявкой на женскую эстафету. Гонка станет заключительным стартом в программе первого этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

О том, что участие в гонке примут Анастасия Меркушина и Юлия Джима было известно заранее.

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Зато на остальные два места претендовали сестры Семеренко и Дарья Блашко. В итоге, тренерский штаб сделал ставку на Виту Семеренко и Блашко.

Состав женской команды на эстафету

  • Анастасия Меркушина
  • Вита Семеренко
  • Юлия Джима
  • Дарья Блашко

Женская эстафета состоится в воскресенье, 8-го декабря. Начало гонки в 16:23.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Новости биатлона
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