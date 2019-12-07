Тренеры сборной Украины определились с составом на женскую эстафету в Эстерсунде

Тренеры женской сборной Украины определились с заявкой на женскую эстафету. Гонка станет заключительным стартом в программе первого этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

О том, что участие в гонке примут Анастасия Меркушина и Юлия Джима было известно заранее.

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Зато на остальные два места претендовали сестры Семеренко и Дарья Блашко. В итоге, тренерский штаб сделал ставку на Виту Семеренко и Блашко.

Состав женской команды на эстафету

Анастасия Меркушина

Вита Семеренко

Юлия Джима

Дарья Блашко

Женская эстафета состоится в воскресенье, 8-го декабря. Начало гонки в 16:23.