Тренировался под расписку: стали известны подробности смерти 22-летнего российского футболиста
В понедельник, 20 апреля, защитник московской "Казанки", который является фарм-клубом "Локомотива", Иннокентий Самохвалов внезапно умер во время тренировки.
По информации "Чемпионат", причиной смерти стала сердечная недостаточность, эту же версию ранее подтвердил тренер "Казанки" Александр Гришин.
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Сообщается, что проблемы с сердцем у игрока были давно, из-за чего ему несколько раз не удавалось пройти медицинское обследование в "Локомотиве".
Руководство клуба предлагало Самохвалову завершить карьеру игрока и стать тренером. По словам российского тренера Андрея Талалаева, Самохвалов писал расписку, что будет заниматься на свой страх и риск.
"Случайность это или проблема, которую раскрыл режим изоляции? Я думаю, это два взаимосвязанных явления. Первое – неоптимальное здоровье человека, которому до 22 лет надо было определяться. Виноват и он сам, потому что я слышал, что он писал расписку, что будет заниматься на свой страх и риск. Виноваты и его агенты, и врачи, которые ведут медицинский контроль", – добавил Талалаев.
Первое сообщение о случившемся появилось в аккаунте жителей района Московский, где Самохвалов проживал со своей семьей. Смотрите видео очевидцев.
Еще в воскресенье Самохвалов жил обычной жизнью – выкладывал в Instagram видео с ребенком, переписывался с друзьями и улыбался.
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