Тренировки на свежем воздухе: основные преимущества

Прогулки на свежем воздухе всегда приносят много пользы для иммунитета, но если дополнить их еще и физической нагрузкой – эффект усилится в несколько раз. Поэтому чрезвычайно важно не упустить это время и использовать последние дни летней погоды, как альтернативу переполненным спортивным залам.

Почему стоит тренироваться на свежем воздухе – главные преимущества:

1. Исчезает больше калорий.

Пробежка в лесу, парке, на стадионе может помочь затратить в несколько раз больше энергии, и принесет гораздо больше удовольствия, чем бег на беговой дорожке. Волнистый, не ровный естественный рельеф парковой местности позволит потренировать все тело намного эффективнее. Большое количество кислорода в воздухе насытит тело и это позволит стимулировать организму сжигать жировые клетки интенсивнее.

Читайте также: Улучшение результата в спорте: основные ошибки новичков во время тренировок

2. Укрепляется иммунитет.

В Японии, например, распространен такой термин как "Лесное купание". Люди выезжают на природу, в частности в лес на несколько дней для того, чтобы улучшить свое состояние здоровья. Такая активность позволяет повысить мощность главного "защитника" нашего организма, иммунной системы, и бороться с различными болезнями, вирусами и инфекциями более эффективно.

3. Антистресс

Обычная прогулка после рабочего дня – отличное средство, чтобы отдохнуть от повседневных забот и снять стресс от домашней рутины. Что же тогда говорить о тренировках под открытым небом.

4. 10 исследований в Великобритании, где приняли участие 1252 участника показали, что отдача в тренировке на улице была сильнее, чем тренировка в закрытом помещении, интенсивность выполнения разнообразных упражнений и продолжительность кардио тренировок были большими. Тогда же ученые объяснили, почему так происходит.

Занятия спортом под открытым небом, то есть в лесу, парке минимизируют активность той части мозга, которая отвечает за негативные эмоции. Каждая клетка тела, в том числе и клетки мозга насыщаются кислородом, а это улучшает концентрацию и память, повышает умственные способности, в частности повышается уровень гормонов "счастья", что автоматически поднимает настроение.

Природный спорт, предоставляет преимуществ гораздо больше. На свежем воздухе активнее работают все системы организма. Уже через несколько занятий можно заметить, как самочувствие улучшается, показатели выносливости увеличиваются, а стрессов в повседневности станет значительно меньше.

Автор: Назарий Дзюбановский