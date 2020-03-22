"Тренируйся дома – играй за весь мир": украинские теннисистки поддержали акцию от Nike

Много ведущих теннисистов мира присоединились к промо-кампании спортивного бренда. Первыми из украинских теннисисток присоединились к акции первая ракетка Украины Элина Свитолина и Марта Костюк.

Свою промо-кампанию в поддержку людей из-за пандемии коронавируса запустил известный спортивный бренд Nike. Лозунг этой акции – "Тренируйся дома – играй за весь мир".

Стоит увидеть Элина Свитолина поделилась видео, как поддерживать физическую форму во время карантина

Украинка Элина Свитолина и Марта Костюк выразили свою поддержку этой акции и поделились этим в инстаграме. Это уже третий челлендж Элины Свитолиной в котором теннисистка приняла участие. До этого Свитолина поделилась со всеми, как умеет жонглировать рулоном туалетной бумаги теннисной ракеткой в ​​Челендже "Оставайся дома", участие в нем приняла и Марта Костюк.

Также спортсменка приняла участие в танцевальном Челендже Vibe Challenge Tik Tok, где участник под определенную музыку должен энергично двигать руками и ногами, а под конец замереть.

Сейчас, как никогда, мы – одна команда,

– мотивационно прокомментировали свои сообщения спортсменки.

Сейчас распространяется в интернете новый челлендж "Оставайся дома", где спортсмены и не только они жонглируют рулоном туалетной бумаги. Это призыв к людям без надобности не покидать свои дома во время пандемии коронавируса.

Первыми жонглирование туалетной бумагой поддержали футболисты и футзалисты, которые показали свое мастерство не только в набивке мяча. Теперь эту оригинальную идею поддержали теннисисты и несколько изменили его на свой лад, набивая ее на теннисной ракетке.

Отметим, что гимнастки тоже нашли интересный выход как провести карантин с пользой. Украинская гимнастка Анна Ризатдинова подошла к покупке товаров оригинально. Спортсменка воспользовалась своей великолепной растяжкой доставая с полочек продукты.

Похожий ролик можно было увидеть у другой российской гимнастки Дианы Белицкой в ее инстаграме. Возможно, гимнастки начнут такой новый своеобразный челлендж между спортсменами.

Добавим, что из-за пандемии коронавируса были отменены все теннисные турниры до июня.

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