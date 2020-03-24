Тренируйся вместе с Свитолиной: теннисистка поделилась программой тренировок – видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина активно проводит время на карантине. Спортсменка выкладывает свои тренировки в соцсетях и призывает с пользой проводить свободное время.

Очередное видео теннисистка выложила в своем инстаграме. Теперь каждый желающий может тренироваться с именитой теннисисткой.

К теме Элина Свитолина поделилась видео, как поддерживать физическую форму во время карантина

Под видео спортсменка отвечает своим фанатам на вопрос об этих упражнениях, помогая людям с пользой проводить время в карантине и поддерживать форму.

Видео тренировок Элины Свитолиной

Добавим, что сейчас по интернету распространяется новый челлендж "Оставайся дома", где спортсмены и не только они жонглируют рулоном туалетной бумаги. Это призыв к людям без надобности не покидать свои дома во время пандемии коронавируса.

Первыми жонглирование туалетной бумагой поддержали футболисты и футзалисты, которые показали свое мастерство не только в набивке мяча. Теперь эту оригинальную идею поддержали теннисисты и несколько изменили его на свой лад, набивая его на теннисной ракетке.

Украинка Элина Свитолина приняла участие в трех челленджах в поддержку людей с коронавирусом. До этого Свитолина поделилась со всеми, как умеет жонглировать рулоном туалетной бумаги теннисной ракеткой в ​​челендже "Оставайся дома".

Также спортсменка приняла участие в танцевальном челендже Vibe Challenge Tik Tok, где участник под определенную музыку должен энергично двигать руками и ногами, а под конец замереть. Еще один челлендж "Тренируйся дома – играй за весь мир" спортсменка поддержала в инстаграме.

Добавим, что из-за пандемии коронавируса были отменены все теннисные турниры до июня.

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