Тренируйсядома: "горячие" тренировки от украинских футзалисток – видео

Сейчас все спортивные мероприятия временно остановлены, спортсмены дома поддерживают физическую форму и призывают тренироваться вместе с ними. Украинские футзалистки выложили несколько эффективных видео с тренировками, чтобы оставаться в прекрасной форме.

Девушки активно проводят время в карантине и делятся видео из тренировок в своих соцсетях. Главный призыв всех этих видео – "Оставайся дома".

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Кто-то тренируется в домашних условиях, а кому-то больше нравится поддерживать форму на свежем воздухе.

Одна из самых активных футзалисток во время карантина – Ирина Майбородина. Спортсменке прекрасно удается совмещать домашние тренировки с упражнениями на площадке возле дома. Несколько видео Ирина выложила в свой инстаграм, расписав в какой последовательности следует делать упражнения. Во многих своих тренировках футзалистка использует TRX.

Каждое упражнение необходимо делать 15 раз, по рекомендации футзалистки лучше сделать таких 3–4 подхода.

отжимания;

книжка;

планка в динамике;

скручивания до прямых ног;

трицепс;

скручивания с коленями.

Альтернатива вместо гири – 6-литровая бутылка наполненная водой. Делать упражнения нужно два круга по 20 раз.

приседания;

боковые выпады;

мертвая тяга;

отводы в сторону со спортивной резинкой на ногах.

Не ищи идеалы, нужно быть собой,

– написала Ирина.

Талантливая футзалистка киевского клуба "IMS-НУХТ" Анастасия Клипаченко также не теряет времени и усердно тренируется.

Кроме видео из тренировок на спортивной площадке "пятерка" сборной Украины выложила ролик программы упражнений в домашних условиях с медболом, который является одним из лучших ваших помощников для поддержания физической формы. Абсолютно все упражнения сможет повторить каждый.

Спорт каждый день и покой. Моя неделя домашних тренировок,

– заявила Анастасия.

Украинская футзалистка харьковской команды "Сборная Харьковской области-Тесла" и сборной Украины Юлия Дударчук активно проводит карантин на спортивной площадке. По словам спортсменки, не нужно держать в голове негатив, а нужно заниматься спортом.

Главное выбросить весь мусор из головы, все будет хорошо. Всем спортивного карантина,

– написала Юлия.

Игрок киевского "Будстар-НПУ" Кристина Козаченко составила целую программу тренировки, подробно описав каждое упражнение и поделилась ею со своими подписчиками в инстаграме. Спортсменка поделила все тренировки на четыре блока.

1 блок

приседания (20 раз);

обратные приседания (20 раз на каждую ногу)

прыжки в приседании (20 раз).

2 блок

"цапля" (20 раз на каждую ногу)

перекаты (10 раз на каждую ногу)

"стул" (30 секунд).

3 блок

отжимания (15 раз);

кораблик (15 раз);

скручивания (20 секунд).

4 блок

обратные скручивания (20 раз);

"маятник" (20 раз);

планка (30 секунд).

По рекомендациям Кристины, все блоки нужно делать в три серии подходов.

Стоит посмотреть домашние тренировки капитана женской сборной Украины Юлии Титовой в ее инстаграме. В профиле есть замечательные тренировки с TRX и упражнения на улучшение координации.

Также рекомендуем следить за тренировками от вратаря Виктории Кисловой. Можно обратить внимание, что профиль спортсменки является одним из самых спортивных среди футзалисток. Она часто выкладывает видео с упражнениями, особенно, ее тренировки в спортивном зале пригодятся после окончания карантина.

Занимайтесь спортом во время карантина и интересуйтесь женским футзалом в Украине.

Добавим, что Ассоциация футзала Украины временно приостановила свои соревнования на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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