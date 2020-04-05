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#Тренируйсядома: "горячие" тренировки от украинских футзалисток – видео

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"IMS-НУХТ" / facebook.com/imsfc

Сейчас все спортивные мероприятия временно остановлены, спортсмены дома поддерживают физическую форму и призывают тренироваться вместе с ними. Украинские футзалистки выложили несколько эффективных видео с тренировками, чтобы оставаться в прекрасной форме.

Девушки активно проводят время в карантине и делятся видео из тренировок в своих соцсетях. Главный призыв всех этих видео – "Оставайся дома".

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Кто-то тренируется в домашних условиях, а кому-то больше нравится поддерживать форму на свежем воздухе.

Одна из самых активных футзалисток во время карантина – Ирина Майбородина. Спортсменке прекрасно удается совмещать домашние тренировки с упражнениями на площадке возле дома. Несколько видео Ирина выложила в свой инстаграм, расписав в какой последовательности следует делать упражнения. Во многих своих тренировках футзалистка использует TRX.

Каждое упражнение необходимо делать 15 раз, по рекомендации футзалистки лучше сделать таких 3–4 подхода.

  • отжимания;
  • книжка;
  • планка в динамике;
  • скручивания до прямых ног;
  • трицепс;
  • скручивания с коленями.

Альтернатива вместо гири – 6-литровая бутылка наполненная водой. Делать упражнения нужно два круга по 20 раз.

  • приседания;
  • боковые выпады;
  • мертвая тяга;
  • отводы в сторону со спортивной резинкой на ногах.

Не ищи идеалы, нужно быть собой,
– написала Ирина.

Талантливая футзалистка киевского клуба "IMS-НУХТ" Анастасия Клипаченко также не теряет времени и усердно тренируется.

Кроме видео из тренировок на спортивной площадке "пятерка" сборной Украины выложила ролик программы упражнений в домашних условиях с медболом, который является одним из лучших ваших помощников для поддержания физической формы. Абсолютно все упражнения сможет повторить каждый.

Спорт каждый день и покой. Моя неделя домашних тренировок,
– заявила Анастасия.

Украинская футзалистка харьковской команды "Сборная Харьковской области-Тесла" и сборной Украины Юлия Дударчук активно проводит карантин на спортивной площадке. По словам спортсменки, не нужно держать в голове негатив, а нужно заниматься спортом.

Главное выбросить весь мусор из головы, все будет хорошо. Всем спортивного карантина,
– написала Юлия.

Игрок киевского "Будстар-НПУ" Кристина Козаченко составила целую программу тренировки, подробно описав каждое упражнение и поделилась ею со своими подписчиками в инстаграме. Спортсменка поделила все тренировки на четыре блока.

1 блок

  • приседания (20 раз);
  • обратные приседания (20 раз на каждую ногу)
  • прыжки в приседании (20 раз).

2 блок

  • "цапля" (20 раз на каждую ногу)
  • перекаты (10 раз на каждую ногу)
  • "стул" (30 секунд).

3 блок

  • отжимания (15 раз);
  • кораблик (15 раз);
  • скручивания (20 секунд).

4 блок

  • обратные скручивания (20 раз);
  • "маятник" (20 раз);
  • планка (30 секунд).

По рекомендациям Кристины, все блоки нужно делать в три серии подходов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Треню ждали ??? ? ⠀ Тогда лови сет упражнений, которые заставят немного подвигаться ??‍♀️ ⠀ 1 связка ⠀ Приседания Ноги на ширине плеч, пятки в пол, таз вниз ⁃ 20 раз ⠀ Обратные приседания Одна нога вперёд, задняя на искось. Опорная нога - опора на пятку, корпус ровно, не скручивай (Должны чувствоваться квадрицепсы) ⁃ 20 на каждую ногу ⠀ Выпрыгивание в приседе Корпус прямой, колени не выходят за носки, ( не забывай дышать ) ⁃ 20 раз Этот сет делаем по 3 подхода, старайся не делать больших пауз и не забывай пить воду ⠀ 2 связка ⠀ Цапля Опорная нога немного согнута в колене, опора на пятку ⁃ 20 раз на каждую ногу ⠀ Перекаты С одной пятки на другую, упор на пятки. Растягиваем внутреннюю поверхность бедра ⁃ 10 раз на каждую ногу ⠀ Стульчик Садимся в присед, угол в коленях 90’, спина прямая, дышим ровно ⁃ 30 секунд ⠀ 3 связка ⠀ Отжимания ( делаем с колен ) ⁃ 15 раз ⠀ Лодочка Руки и ноги подымаем одновременно и задерживаем на 2-3 секунды ⁃ 15 раз ⠀ Скручивания На подъёме корпуса - выдох ⁃ 20 секунд ⠀ 4 связка ⠀ Обратные скручивания Ноги не закидываем за голову, после скачивания, одну ногу опускаем ( на подъёме - выдох ) ⁃ 20 раз ⠀ Маятник Корпус не раскачивай сильно, после движение к пятке - задержи корпус и делай движение к другой пятке ⁃ 20 раз ( движение у одной и второй пятке -1 раз ) ⠀ Планка На локтях, поясница не прогнута, спина округлённая ⁃ 30 сек ⠀ Все сеты делаем по 3 серии ⠀ Если ты все делал(а) правильно, то твои бедра и будут пылать просто не реально ⠀ Сохраняй этот комплекс и твой будет в форме #залишайсявдома #оставайсядома #sportgirl #sportmotivation #sportlife #sports #sportukraine #sportkiev #sportvideo #sportvinnitsa

Допис, поширений Кристина (@kristina.kozachenko.95)

Стоит посмотреть домашние тренировки капитана женской сборной Украины Юлии Титовой в ее инстаграме. В профиле есть замечательные тренировки с TRX и упражнения на улучшение координации.

Также рекомендуем следить за тренировками от вратаря Виктории Кисловой. Можно обратить внимание, что профиль спортсменки является одним из самых спортивных среди футзалисток. Она часто выкладывает видео с упражнениями, особенно, ее тренировки в спортивном зале пригодятся после окончания карантина.

Занимайтесь спортом во время карантина и интересуйтесь женским футзалом в Украине.

Добавим, что Ассоциация футзала Украины временно приостановила свои соревнования на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.

Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Футзал
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