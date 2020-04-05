#Тренируйсядома: "горячие" тренировки от украинских футзалисток – видео
Сейчас все спортивные мероприятия временно остановлены, спортсмены дома поддерживают физическую форму и призывают тренироваться вместе с ними. Украинские футзалистки выложили несколько эффективных видео с тренировками, чтобы оставаться в прекрасной форме.
Девушки активно проводят время в карантине и делятся видео из тренировок в своих соцсетях. Главный призыв всех этих видео – "Оставайся дома".
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Кто-то тренируется в домашних условиях, а кому-то больше нравится поддерживать форму на свежем воздухе.
Одна из самых активных футзалисток во время карантина – Ирина Майбородина. Спортсменке прекрасно удается совмещать домашние тренировки с упражнениями на площадке возле дома. Несколько видео Ирина выложила в свой инстаграм, расписав в какой последовательности следует делать упражнения. Во многих своих тренировках футзалистка использует TRX.
Каждое упражнение необходимо делать 15 раз, по рекомендации футзалистки лучше сделать таких 3–4 подхода.
- отжимания;
- книжка;
- планка в динамике;
- скручивания до прямых ног;
- трицепс;
- скручивания с коленями.
Альтернатива вместо гири – 6-литровая бутылка наполненная водой. Делать упражнения нужно два круга по 20 раз.
- приседания;
- боковые выпады;
- мертвая тяга;
- отводы в сторону со спортивной резинкой на ногах.
Не ищи идеалы, нужно быть собой,
– написала Ирина.
Талантливая футзалистка киевского клуба "IMS-НУХТ" Анастасия Клипаченко также не теряет времени и усердно тренируется.
Кроме видео из тренировок на спортивной площадке "пятерка" сборной Украины выложила ролик программы упражнений в домашних условиях с медболом, который является одним из лучших ваших помощников для поддержания физической формы. Абсолютно все упражнения сможет повторить каждый.
Спорт каждый день и покой. Моя неделя домашних тренировок,
– заявила Анастасия.
Украинская футзалистка харьковской команды "Сборная Харьковской области-Тесла" и сборной Украины Юлия Дударчук активно проводит карантин на спортивной площадке. По словам спортсменки, не нужно держать в голове негатив, а нужно заниматься спортом.
Главное выбросить весь мусор из головы, все будет хорошо. Всем спортивного карантина,
– написала Юлия.
Игрок киевского "Будстар-НПУ" Кристина Козаченко составила целую программу тренировки, подробно описав каждое упражнение и поделилась ею со своими подписчиками в инстаграме. Спортсменка поделила все тренировки на четыре блока.
1 блок
- приседания (20 раз);
- обратные приседания (20 раз на каждую ногу)
- прыжки в приседании (20 раз).
2 блок
- "цапля" (20 раз на каждую ногу)
- перекаты (10 раз на каждую ногу)
- "стул" (30 секунд).
3 блок
- отжимания (15 раз);
- кораблик (15 раз);
- скручивания (20 секунд).
4 блок
- обратные скручивания (20 раз);
- "маятник" (20 раз);
- планка (30 секунд).
По рекомендациям Кристины, все блоки нужно делать в три серии подходов.
Стоит посмотреть домашние тренировки капитана женской сборной Украины Юлии Титовой в ее инстаграме. В профиле есть замечательные тренировки с TRX и упражнения на улучшение координации.
Также рекомендуем следить за тренировками от вратаря Виктории Кисловой. Можно обратить внимание, что профиль спортсменки является одним из самых спортивных среди футзалисток. Она часто выкладывает видео с упражнениями, особенно, ее тренировки в спортивном зале пригодятся после окончания карантина.
Занимайтесь спортом во время карантина и интересуйтесь женским футзалом в Украине.
Добавим, что Ассоциация футзала Украины временно приостановила свои соревнования на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
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