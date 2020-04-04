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Треть немецких футбольных клубов обанкротятся в мае и июне, если сезон не восстановят

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Клубы Бундеслиги обанкротятся / Эмблема

13 клубов Бундеслиги и второго немецкого дивизиона могут обанкротиться в этом сезоне в связи с пандемией коронавируса.

Эти цифры были уведомлены представителям 36 профессиональных клубов на видео-конференции DFL в прошлый вторник, информирует Kicker.

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Ситуация во 2-й Бундеслиге наиболее драматична. По данным источника, 7 клубов второго по силе дивизиона и 1 представитель сильнейшей лиги станут банкротами уже в мае. Еще 2 клуба из второй Бундеслиги и 3 – из первой, потерпят финансовый крах в июне.

На сегодняшний день 12 клубов взяли кредиты за счет денег от телевизионных прав. Несмотря на краткосрочное планирование, на которое перешли клубы, процедуру банкротства можно будет предотвратить, если чемпионаты не восстановятся до начала мая.

  • Решение о прекращении Бундеслиги из-за коронавируса было принято в середине марта.
  • В Германии выявлено более 91 тысячи случаев заражения. От инфекции в стране умерли 1 275 человек.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Спорт Футбол Бундеслига
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