Третья сила Украины: главный тренер "Зари" признался, почему выбрал именно этот клуб

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник рассказал, как он оказался в луганском клубе. Также он признался, какие первые шаги были сделаны на этой должности.

Об этом он рассказал в интервью SportArena. Как известно, ранее он работал в немецком "Вердере".

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О предложении от "Зари"

– Мне позвонил Сергей Васильевич Рафаилов. Слышу: "Здравствуйте, это Сергей Васильевич". Не понял сразу, какой Сергей Васильевич. Связь пропадала в разговоре и не услышал фамилию. Он перезвонил: "Это Сергей Васильевич Рафаилов". Тогда понял, кто говорит, ведь человек футбольный, я следил за украинским футболом, знал, кто это.

Пообщались, он предложил возглавить команду. Отвечаю: у вас тренер, которого я хорошо знаю и уважаю. В ответ: да нет, все идет к тому, что Юрий Вернидуб от нас уходит. Говорю: пойдет, тогда и позвоните. Вскоре читаю, что Юрий Николаевич покинул "Зарю". На следующий день звонит гендиректор и спрашивает: "Читали новости? Можно с вами встретиться". Так и получилась "Заря" Луганск.

Какие задачи были озвучены в "Заре"

– Возможно, в каких-то клубах ставятся задачи выиграть трофеи, но в "Заре" такого не было. Работа тренера это кропотливая работа. Если ставить задачи, если не попадаем в Лигу чемпионов, то вы уходите, какой тренер на это пойдет? Может, и пойдут чтобы подписать контракт.

Подкупило то, что в последние годы "Заря" была третьей силой, боролась за бронзу, подставляла подножку "Шахтеру" и "Динамо". Я тоже все это видел, смотрел топовые игры чемпионата Украины.

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О желании построить клуб по европейскому образцу

– Улучшать надо детали, а не революцию делать. А в "Заре" не надо было ничего сильно менять. Надо было только какие-то нюансы подправить.

У каждого свои возможности и способности. Так же и у "Зари" – есть свои возможности. Если сказать, давайте вот так, это может быть неприемлемым для украинского футбола, и оно здесь вообще не пройдет. Разве у нас есть еженедельные турниры малышей, где можно скаутам ездить смотреть? Слава богу, есть команда 19-летних, они здесь рядом у нас на базе.

Другое дело – отношение к дисциплине, это так. Мне не нужны каталоги штрафов. Я собрал команду и сказал: выведите свой свод правил, который вы хотите сами соблюдать. Они хорошие дисциплинированные ребята, которые составили свод правил. Говорю: теперь вы решаете, сколько вы хотите платить, если кто-то нарушит. Напишите 5 гривен, будет 5 гривен. Напишите 1 грн, будет 1 грн. Я ни слова не сказал о суммах.

Что известно о тренерской карьере Скрипника?

В начале лета 2019 года Виктор Скрипник неожиданно возглавил луганскую "Зарю". Скрипник имеет опыт работы главного тренера в европейском футболе. Сначала он руководил молодежными командами немецкого "Вердера".

25 октября 2014 года был представлен в качестве главного тренера "Вердера", который возглавлял до сентября 2016 года. с 2018 года был главным тренером футбольного клуба "Рига", с которой выиграл чемпионат и кубок Латвии. Был признан лучшим тренером Латвии 2018 года.

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