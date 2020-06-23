Три года без футбола: "Вильярреал" трогательно поздравил капитана с возвращением на поле
Полузащитник испанского "Вильярреала" Бруно Сориано впервые вышел на поле после травмы. Футболист получил повреждение еще в 2017 году.
В рамках 31 тура чемпионата Испании "Вильярреал" встречался с "Севильей", пишет 24 канал. 36-летний капитан Бруно Сориано вышел на замену на 88-й минуте.
Читайте также Сумасшедшие сейвы Лунина помогли "Овьедо" одержать победу и выйти из зоны вылета: видео
Первый официальный матч
Сориано получил травму в июле 2017 года в товарищеском матче, с тех пор он никак не мог вернуться на поле из-за проблем со здоровьем. По прогнозам он должен был пропустить около трех месяцев, но осложнения не дали этого сделать.
После матча с "Севильей" игроки "Вильярреала" поздравили своего товарища с возвращением, устроив овации в раздевалке. Роликом клуб поделился в Twitter.
Кто такой Бруно Сориано
- Воспитанник "Вильярреала" Бруно Сориано в октябре 2006 года сыграл свой первый матч за основную команду на выезде против "Мальорки".
- В течение сезона 2006/07 полузащитник выступал также в "Вильярреал Б".
- В сезоне 2007/08 Бруно стал основным игроком "Вильярреала", провел за команду в чемпионате, национальном кубке и Кубке УЕФА.
- В том же сезоне полузащитник забил первый за свою профессиональную карьеру гол. Отличился в четвертом раунде Кубка Испании в ворота "Лас-Пальмас".