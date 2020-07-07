Три футболиста "Шахтера" отправились в отпуск после победы над "Динамо" (3: 2) в 29 туре УПЛ.

"Горняки" дали отдохнуть Марлосу, Николаю Матвиенко и Жуниору Мораесу. Они не готовятся к ближайшему матчу команды против "Десны", сообщает официальный сайт клуба.

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Также сообщается, что после поединка с командой из Чернигова в отпуск будет отправлена еще одна часть футболистов.

Кроме этого к работе в фитнес-центре под руководством клубных физиотерапевтов приступил Исмаили, который недавно перенес операцию на колене.

Примечательно, что Жуниор Мораес является ключевым претендентом на победу в бомбардирской гонке сезона УПЛ. На счету натурализованного украинца 19 забитых мячей. У ближайшего преследователя Александра Филиппова из "Десны" – 15 голов в активе.

Конец сезона для "Шахтера"

Свою последнюю игру в чемпионате "Шахтер" проведет 19 июля – выезд в Александрию. Уже после этого начнется подготовка к ответному матчу против "Вольфсбурга" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

В марте дончане победили в Германии со счетом 2:1, но ответный поединок был перенесен из-за коронавируса. Доиграть матчи планируют 5-6 августа.

Команда Луиша Каштру гарантировала себе титул чемпиона Украины еще в 27 туре.