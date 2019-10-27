Три года задыхалась во время соревнований, – Пидгрушная рассказала о проблемах с сердцем

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Елена Пидгрушная
Елена Пидгрушная / biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная рассказала о проблемах со здоровьем, которые ее преследовали несколько сезонов. Сейчас спортсменка убеждена, что готова к новому сезону.

Пидгрушная, у которой были проблемы с сердцем, заявила, что летом могла заниматься наравне с другими биатлонистами.

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Да, проблемы были. Слава Богу, что мы их вовремя нашли. Мы с ними поборолись, оставили их в прошлом. И вот уже два месяца я тренируюсь по полной программе, уже не боюсь скоростной работы, максимально скоростно-силовой. Я могу уже полностью позволить себе все нагрузки. И уже на летнем чемпионате Украины видно, что я наравне со всеми.

Радуемся вместе с тренером. Мы переживали, чтобы не перебрать, чтобы не ухудшить состояние моего здоровья. Потому что миокардит – это серьезно, это сердце. Но мы это пережили без последствий, все чисто, все вылечили. Теперь можно спокойно думать о будущем сезоне,
– цитирует Пидгрушную isport.

Также Елена сказала, что каждый сезон пытается реализовать себя по максимуму, однако три последних сезона ей мешали проблемы с сердцем.

Конечно, предыдущие три года у меня уже были проблемы с сердцем. Мы обнаружили их только, когда болезнь перешла в острую стадию. Я жила с этим три года, поэтому не было результата, я задыхалась во время соревнований. Это все, как снежный ком, накапливалось в течение трех сезонов.

И, конечно, я просто хочу быть собой, какой я была до болезни. Просто получать удовольствие от сезона и пробежать все-таки на максимум, просто показать свой уровень, на который я сейчас готова. Надеюсь, это будут не 50-90 места, которые меня просто преследовали в последнее время,
– сказала Пидгрушная.

Кубок мира 2019/2020 стартует 29 ноября во шведском Эстерсунде.

Подробно с календарем Кубка мира можно ознакомиться тут.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Елена Пидгрушна Новости биатлона
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