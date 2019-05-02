Три ключевых игрока "Шахтера" могут не сыграть против "Львова"

В субботу, 4 мая, донецкий "Шахтер" будет принимать "Львов" в рамках чемпионата Украины. "Горнякам" в этом матче не помогут три ключевых игрока.

В предстоящем поединке не сыграют травмированные Андрей Пятов и Марлос, участие Тараса Степаненко под вопросом, сообщили в клубе.

К слову: Главный тренер "Шахтера" может возглавить итальянский топ-клуб

Пятов и Степаненко травмировались в матче чемпионата против "Динамо" 24 апреля. Оба не сыграли в следующем матче против "Мариуполя". Марлос же последний матч тоже сыграл против "Динамо", но в четвертьфинале Кубка Украины 7 апреля.

Матч "Шахтер" – "Львов" состоится в субботу, 4 мая, в Харькове на ОСК "Металлист". Начало встречи в 19:30. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.