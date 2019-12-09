Три рекорда: украинец Гераскевич успешно выступил на этапе Кубка мира по скелетону

12 Читати новину українською
Владислав Гераскевич / НОК Украины

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич начал выступления на Кубке мира с трех личных рекордов.

Лучшие показатели в карьере украинец продемонстрировал в стартовом разгоне (4,97 секунд), максимальной скорости на трассе (121,53 км/ч), а также на финише (53,28 секунды).

Смотрите также: Норвегия в прекрасном стиле выиграла женскую эстафету в Эстерсунде, Украина только девятая

Если в первой попытке Гераскевичу удалось занять шестое место, то во второй только 19-е. Украинцу не удалось попасть в топ-10 первого этапа, он занял 12 место. Владислав проиграл лидеру 1,16 секунды.

Победителем этапа в Лейк-Плэсиде стал немец Аксель Юнгк, второе место занял Мартинс Дурукс из Латвии, а тройку призеров замкнул россиянин Александр Третьяков.

Отметим, что лучший результат в карьере 20-летнего Гераскевича – 9 место на этапах Кубка мира, который был показан в прошлом сезоне в Калгари и в Сигулде.

Следующий этап Кубка мира пройдет в том же Лейк-Плэсиде 13 декабря.

Лига чемпионов: календарь матчей и турнирная таблица
сегодня
4783
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 08:00 Будет ли Усик следующим оппонентом для Джошуа? Варианты для британца
Андрій Тудовші 224
1 декабря 15:59 Как научиться играть и побеждать в покере
56
8 декабря 21:00 Энтони Джошуа – история парня с завода, который победил Кличко и второй раз стал чемпионом мира
Андрій Тудовші 82
8 декабря 16:35 Команда украинца Шахова пропустила удивительный гол с сорока метров в Серии А: видео
Юрій Семенюк 86
8 декабря 16:10 Кубок мира по биатлону-2019: онлайн-трансляция
Юрій Семенюк 365
Новости
Больше новостей
Залиште відгук