Три рекорда: украинец Гераскевич успешно выступил на этапе Кубка мира по скелетону

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич начал выступления на Кубке мира с трех личных рекордов.

Лучшие показатели в карьере украинец продемонстрировал в стартовом разгоне (4,97 секунд), максимальной скорости на трассе (121,53 км/ч), а также на финише (53,28 секунды).

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Если в первой попытке Гераскевичу удалось занять шестое место, то во второй только 19-е. Украинцу не удалось попасть в топ-10 первого этапа, он занял 12 место. Владислав проиграл лидеру 1,16 секунды.

Победителем этапа в Лейк-Плэсиде стал немец Аксель Юнгк, второе место занял Мартинс Дурукс из Латвии, а тройку призеров замкнул россиянин Александр Третьяков.

Отметим, что лучший результат в карьере 20-летнего Гераскевича – 9 место на этапах Кубка мира, который был показан в прошлом сезоне в Калгари и в Сигулде.

Следующий этап Кубка мира пройдет в том же Лейк-Плэсиде 13 декабря.