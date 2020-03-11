Три удаления и серия пенальти: "Минай" в драматическом матче стал полуфиналистом Кубка Украины

Футболисты клуба "Минай" из одноименного села на Закарпатье первыми вышли к полуфинальной стадии Кубка Украины сезона-2019/2020, одолев в серии пенальти "Ингулец" – 2:1.

Минай – Ингулец 2:1 (6:5 – по пенальти)

Голы: Глагола, 31 – Мишуренко, 54

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"Минай" открыл счет на 31-й минуте встречи – Александр Глагола удачно сыграл на добивании после удара Василия Пиняшка в стойку.

На 54-й минуте "Ингулец" отыгрался – Александр Мишуренко замкнул навес головой – 1:1.

Далее на поле было много борьбы, которая привела вплоть до трех изъятий. На 78-й минуте Фатеев оставил "Ингулец" в меньшинстве, получив прямую красную карточку.

В основное время команды больше голов не забили и игра перешла в овертаймы, где арбитр удалил с поля по одному футболисту из каждой команды. На 116-й минуте красную получил Микитюк и составы выровнялись, а за две минуты до конца матча "Минай" снова получил большинство после удаления Павлова.

Победитель поединка определился в серии пенальти, в которой точнее были игроки "Миная" – 6:5. Решающий пенальти не забил голкипер "Ингульца" Богдан Шуст. Отметим, что вратарь "Миная" Андрей Попович свой удар с одиннадцатиметровой отметки реализовал.