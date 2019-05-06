Три звездных игрока "Реала" покинут команду из-за решения Зидана

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан готовит перестройку в команде. Следовательно, уже известны имена троих футболистов, которые покинут "сливочных" во время летнего трансферного окна.

Зидан в своем офисе встретился с Гаретом Бэйлом, Дани Себальйосом и Маркосом Льоренте. Всем троим он указал, что не рассчитывает на них в следующем сезоне и посоветовал искать новый клуб, сообщает Marca.

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Но стоит отметить, что у всех троих футболистов действующие контракты с "Реалом". Но вряд ли мадридский клуб просто так отпустит этих игроков. К примеру, Гарет Бэйл на Transfermarkt оценивается в 70 миллионов евро. А его контракт действует до июня 2022 года.

Стоит добавить, что Бэйл – довольно "дорогой" футболист для "Реала". Его трансфер обошелся "сливочным" в 101 миллион евро. За первые три сезона в клубе он получил 54 миллиона евро. С лета 2016 за три года Бэйл получил от "Реала" еще 81 миллион евро. Поэтому за шесть лет, которые валиец провел в Мадриде, его пребывание обошлось клубу в 236 миллионов евро. За это время футболист забил 102 гола. Таким образом каждое взятие ворот стоило 2,3 миллиона евро. В этом сезоне эта сумма выросла до 2,8 миллиона евро. При этом что в сезоне 2016-2017 каждая минуты пребывания Бэйла на поле обошлась "Реалу" в 22,612 евро.

Дани Себальйос, который перешел в "Реал" летом 2017 года за 16,5 миллиона евро, сейчас стоит 20 миллионов евро. А его контракт – до лета 2023 года.

Что касается Маркоса Льоренте, то он "самый дешевый" среди этой тройки – лишь 15 миллионов евро. Да и контракт воспитанника клуба – до июня 2021 года.

Среди других претендентов, которые могут покинуть "Реал" летом, называют Луку Модрича. Также не решена ситуация с вратарской позицией. Клуб может покинуть как Кейлор Навас, так и Тибо Куртуа.