Триатлонистка Юлия Елистратова: эксклюзивное интервью об Олимпиаде-2020, Ironman, финансирование

Во второй части разговора триатлонистка Юлия Елистратова рассказала о поддержке от государства и города, перспективах попасть на Олимпиаду, поиске спонсоров, сколько можно заработать на этапах Кубка мира, своих самых тяжелых и эмоциональных победах и целях.

В первой части разговора читайте об особенностях триатлона, подготовке, тренировках во время беременности, роли тренера, почему пришла в этот вид спорта, какие были условия на старте карьеры и почему ее называют "Железная Дюймовочка".

О сезоне и подготовку к Олимпиаде-2020

– Как оцениваете свой соревновательный сезон?

– В этом году мне удалось набрать лучше форму, чем обычно. Иногда не до конца удалось реализовать себя. Но одновременно результатами многих гонок я довольна.

– Как проходит отбор на Олимпиаду 2020 в Токио?

– Олимпийский отбор продолжается два года. У нас не один старт или результат на каком-то соревновании определяет участников, а система отбора по рейтингу. Очки считаются с 10 мая 2018 года по 10 мая 2020 года. Поэтому отбор закончится только в следующем году.

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– Каковы Ваши шансы попасть на Олимпиаду на данный момент?

– 99%, что получу лицензию на Олимпиаду. Нас 55 человек отбирается. Первые 22 идут по эстафетной лицензии. У нас ввели дополнительный комплект медалей. Теперь есть смешанная эстафета мужчины-женщины. У меня 35 позиция. Первые 22 отобрались за счет команд, поэтому я фактически иду 13-й из тех, у кого нет команды.

– Вы уже выступали на трассе в Токио?

– Изучала ее только заочно. Планирую приехать на Олимпиаду где-то за 10 дней до начала и ознакомиться с ней. Насколько понимаю она будет больше равнинной, но достаточно технически сложной на велосипеде (много поворотов).

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О триатлоне и Ironman

– В Украине очень модно стало бегать, делать Ironman. Есть ли увеличение людей в триатлоне?

– Да, однозначно. Очень быстро развивается в последние годы. Это очень приятная тенденция. Он только сейчас становится популярным. Еще пять лет назад не все знали, что это такое, действительно ли надо плавать. Теперь большинство людей, приходящих уже знают наших ведущих спортсменов, знают особенности дистанций.

– Людям сразу нужно начинать заниматься триатлоном? Или сначала нужно попробовать дуатлон или акватлон?

– Если это взрослые, то можно сразу триатлон под контролем тренера. Но не пытаться сразу сделать Ironman – это ошибка многих новичков. Мотивация зашкаливает, они таким образом скоро убьют желание заниматься. Следует избегать травм, пусть организм адаптируется к нагрузкам, все надо делать постепенно (как нагрузки, так и дистанцию). А если дети, то надо начинать с плавания в раннем возрасте. Желательно не позднее 7 лет. В это время закладывается ощущение воды, основа для будущей работы.

– Вы не пробовали себя в Ironman?

– Я в 2019 году сделала половинку Ironman. Проходила ее в тренировочном режиме во время сборов на Кипре. Выступала на своем шоссейном велосипеде, хотя на большие дистанции используют специальный раздельный. Не ставила задачу поставить какой-то рекорд. Но мне понравилось, довольна как прошла гонка. Выносливости у меня оказалось больше чем рассчитывала. В ближайшее время (года 4) точно не буду делать полный Ironman. Если говорить о высоких результатах, то сочетать олимпийский триатлон и Ironman невозможно. А я планирую выступать еще на Олимпиаде в Париже 2024. Половинки по возможности буду включать.

О финансировании

– Вы занимаетесь спортивным менеджментом...

– Мне это все интересно. Часто самостоятельно надо искать себе спонсоров, вести с ними коммуникацию. Бывает, что и своим друзьям помогаю. Это не является еще одной моей деятельностью, просто необходимость. По образованию я менеджер, поэтому это где-то пересекается и мне это интересно.

– У Вас есть спонсоры?

– Да, есть контракты. Работаю с Champion System, Spiuk, Fast Forward Wheels, Beco, Спортек, медицинский центр Асклепий, Polar Украины, On, Zone3, Trion: z, Sponser. Это как вещественные так и денежные контракты. Мне не платят постоянно определенную сумму, но предусмотрена система бонусов. При удачных выступлениях на соревнованиях я получу определенные суммы. Разглашать суммы и кто их платит не могу, потому что это запрещено контрактом.

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– Есть ли поддержка от государства?

– Да, конечно, меня поддерживают. Всегда хочется еще лучших условий, но понимаю какая ситуация в стране. В сборной у меня пол ставки, я еще служу в Национальной гвардии Украины, где у меня полная ставка. Финансируют большинство поездок: этапы Кубка мира, чемпионаты Европы и мира. На этапы Кубка Европы езжу за свой счет. Я заинтересована бороться за общий зачет, часто занимаю лидирующие позиции. Надеюсь, что в этом году нам будут и их оплачивать. Сборы перед большинством стартов тоже оплачивают, но в федерации недостаточный бюджет, он очень ограничен. Просто мне, как лидеру, выделяют значительную часть. Другие спортсмены не могут этим похвастаться. Даже мне не хватило на весь сезон денег, но меня поддержали город Житомир на последнем старте. В том числе соревнования в Перу, где я завоевала серебро.

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– Кто платит стартовые взносы?

– На этапах Кубка мира нет стартовых взносов. На континентальных кубках, в основном, за свой счет. Только в 2019 году город поддержал. А так всегда сама плачу. У нас есть еще одна проблема – уже несколько лет областная власть не финансирует поездки за границу. Есть области и города в которых власть поддерживает, поэтому олимпийцам там значительно легче. Они имеют лучшие возможности для подготовки и выступлений, а у нас полностью обрезали такое финансирование. Ранее было проще с поддержкой области. Я патриотка своей страны и своего города и не хочу никуда переезжать, но немножко обидно, что не все спортсмены в равных условиях. Надеюсь в следующем году что-то изменится.

– Какой размер стартового взноса?

– На олимпийских дистанциях они меньше и составляют, в основном, 70 евро.

– В Украине такие же суммы стартовых взносов?

– Не знаю. Когда я выступала, то не платила, меня освободили от этого. Такая практика не только у нас, но и за рубежом, когда лидерам идут на уступки. Однако когда проводились Кубки Европы по триатлону, то платила. Хотя в других странах организаторы иногда освобождали от этого, как лидера рейтинга.

– Уровень организации этапов между Украиной и миром сильно отличается?

– В последнее время проводят соревнования в Днепре, то на достаточно высоком уровне. Хорошая организация, с каждым годом все лучше. В следующем году уже будут проводить молодежный Чемпионат Европы. Правда жалко, что не будет этапа для взрослых, потому что хотела снова там выступить.

– Какого размера призовые платят на различных стартах?

– Обычно призовой фонд Кубка мира 60 тысяч долларов, который распределяется между 15 мужчинами и 15 женщинами. За победу – 7,5 тысяч долларов, и за каждое место все меньше, а с 8 очень резко сокращается сумма. Это такие призовые на одном этапе. На кубках Европы обычно распределяют 10 тысяч евро. 1250 за первое и так далее.

– Какая ситуация с финансированием подготовки к Олимпиаде 2020?

– Насколько понимаю, то теперь финансирование будем получать от федерации. Там еще не разобрались как все будет, поэтому спортсмены тоже не знают как все будет. По опыту предыдущих Олимпиад, то в олимпийский год значительно эффективнее получалось готовиться, потому что дополнительно выделялись средства от олимпийского комитета. Бюджет для федераций оставался неизменным и были дополнительные средства от комитета. Как будет в 2020 году – не знаю.

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О зарубежных сборах

– Вам нужно ехать на сборы за границу или можно готовиться в Украине?

– Нам обязательно надо ехать за границу на большую часть подготовки. Все из-за специфики вида спорта. Он у нас летний и старты в основном в жарких странах. В Токио тоже прогнозируют высокую температуру. И в первую очередь дома не может быть полноценной велосипедная подготовка. А это влияет и на общее состояние организма и подготовку.

Чтобы избежать болезней, зимнюю подготовку (с декабря по апрель) мы стараемся проводить на Кипре. Это относительно недалеко и дешевле чем в других странах. Там уже есть база, изучили что и где можем проводить и как тренироваться. Летом климат уже подходит и дома. Но для триатлона очень важна подготовка в среднегорье. Нужно сделать минимум два таких сбора в горах. В 2019 году я готовилась в Испании на высоте 2300 метров над уровнем моря. В 2020 году планирую во Франции на высоте 1800 метров. Там меньше риска. На высоте тоже надо уметь правильно построить тренировочный процесс.

О победах и трассах

– Самая трудная победа в карьере?

– Не часто бывают легкие победы. Поэтому трудно сказать, какая из трудных самая трудная. Были такие, что приходилось терпеть от начала до конца на 99%. А бывало, что на велосипеде удалось немного расслабиться, а во время бега выжимать из себя больше 100%. Недавнее серебро мне очень трудно далось, особенно во время бега. Победа на Кубке Мира в прошлом году в Солино: большая часть дистанции была спокойной, но финиш наверное был самый тяжелый в карьере. Была победа на этапе Кубка Мира в Алании 2015 года. Там было трудно всю дистанцию, я была серьезно травмирована. Для меня самой победа стала неожиданной. При этом отставание соперницы было достаточно большим и если посмотреть со стороны, то выглядит как-будто одержала уверенную победу.

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– Самая эмоциональная победа?

– Это первая победа на этапе Кубка мира в 2010 году в Тисауйвароше (Венгрия). У меня был тяжелый сбор в горах во Франции. Мне казалось, что я не на пике формы. Много тренировок у меня были медленнее запланированных результатов. В этом и есть особенность высоты. В то время я не так много занималась триатлоном, была значительно моложе основных соперниц. Для меня тогда победой было бы и третье место. Эта победа стала и неожиданной и самой эмоциональной.

– Самая сложная трасса?

– Для меня чем тяжелее трасса, тем лучше. Мне от них труднее, но кажется, что соперницы страдают еще больше. Я неплохо езжу вверх, а у многих это слабая сторона. Очень люблю бег по холмам. И предпочитаю выступления в жарких странах. Наверное это мое преимущество. Поэтому тяжелые трассы относительно для меня тяжелые. В этом году еще ввели индексы риска для здоровья спортсменов. И по ним смотрят где изменить дистанцию. Если очень экстремальные условия, то могут сократить дистанцию, или перенести старт на очень раннее время. К сожалению для меня, экстремальные условия отменяют.

– Какая сейчас у Вас мечта и цель?

– Не ограничиваюсь одной целью. Всегда ставлю промежуточные цели. Дальновидных планов не строю. А иду поэтапно. На данный момент – это отбор и успешное выступление на Олимпиаде в Токио. Решительно настроена продолжать свою карьеру и становиться еще сильнее.