24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Трое футболистов УПЛ вошли в топ-50 талантов, которые могут выстрелить в новом году

17 Читати новину українською
Богдан Леднев / shakhtar.com

Репортеры УЕФА назвали 50 молодых футболистов, которые могут "выстрелить" в новом году. В список попали трое футболистов из чемпионата Украины.

В рейтинг УЕФА попали два игрока "Шахтера" (Додо и Тете) и футболист киевского "Динамо" Богдан Леднев, который в аренде играет за "Зарю".

Читайте также: Спортсмены десятилетия от Sky Sports: Роналду обошел Месси и стал третьим

Прошлый сезон 21-летний Додо провел в "Витории" из Гимарайнш. Летом вернулся в "Шахтер". В этом сезоне Додо сыграл 17 матчей за "горняков", забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Тете – 19-летний бразилец "Шахтера". "В Бразилии Тете прозвали ураганом – за проходы, которые сеют панику по правому флангу со смещением в центр", – отмечают в УЕФА.

В этом сезоне Тете сыграл за "Шахтер" 18 матчей (4 гола и 3 результативные передачи).

Богдан Леднев принадлежит киевскому "Динамо", но выступает за луганскую "Зарю" на правах аренды.

"Плеймейкер-левша регулярно поражает ворота и славится умением выполнять стандартные положения", – описали 21-летнего Богдана в УЕФА.

В этом сезоне Леднев сыграл за "Зарю" 21 матч, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

С полным списком футболистов можно ознакомиться на сайте УЕФА.

Как защитить свою технику от вирусов и хакерских атак: правила, которые должен знать каждый
сегодня
1601
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта УЕФА Шахтер Динамо Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 14:44 Топ-10 самых ожидаемых боксерских поединков 2020 года
Андрій Тудовші 48
сегодня 10:02 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 530
сегодня 10:56 Умер Дэвид Стерн – бывший комиссионер НБА
Юрій Семенюк 37
1 января 20:10 Игрок "Брайтона" забил фантастический гол ударом через себя в матче с "Челси": видео
Юрій Семенюк 388
1 января 16:38 Александр Усик сыграл любовника в "Вечернем квартале" – видео
Юрій Семенюк 207
Новости
Больше новостей
Залиште відгук