Трое футболистов УПЛ вошли в топ-50 талантов, которые могут выстрелить в новом году

Репортеры УЕФА назвали 50 молодых футболистов, которые могут "выстрелить" в новом году. В список попали трое футболистов из чемпионата Украины.

В рейтинг УЕФА попали два игрока "Шахтера" (Додо и Тете) и футболист киевского "Динамо" Богдан Леднев, который в аренде играет за "Зарю".

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Прошлый сезон 21-летний Додо провел в "Витории" из Гимарайнш. Летом вернулся в "Шахтер". В этом сезоне Додо сыграл 17 матчей за "горняков", забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Тете – 19-летний бразилец "Шахтера". "В Бразилии Тете прозвали ураганом – за проходы, которые сеют панику по правому флангу со смещением в центр", – отмечают в УЕФА.

В этом сезоне Тете сыграл за "Шахтер" 18 матчей (4 гола и 3 результативные передачи).

Богдан Леднев принадлежит киевскому "Динамо", но выступает за луганскую "Зарю" на правах аренды.

"Плеймейкер-левша регулярно поражает ворота и славится умением выполнять стандартные положения", – описали 21-летнего Богдана в УЕФА.

В этом сезоне Леднев сыграл за "Зарю" 21 матч, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

С полным списком футболистов можно ознакомиться на сайте УЕФА.