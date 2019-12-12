Трое испанских футболистов получили по 38 лет заключения за изнасилование несовершеннолетней

19 Читати новину українською
Один из футболистов-насильников Виктор Родригес / Mundo Deportivo

Бывшие игроки испанской "Андрадины" Карлос Куадрадо, Виктор Родригес и Рауль Кальво осуждены за изнасилование несовершеннолетней. Каждый из них проведет за решеткой по 38 лет.

Все трое были признаны виновными в сексуальном насилии в отношении 15-летней девочки в 2017 году на съемной квартире в городе Бургос, сообщает Mundo Deportivo.

Читайте также: Спортсмены и изнасилование: самые громкие скандалы за всю историю

При этом ни один из обвиняемых не признал свою вину. Футболисты, выступавшие ранее в клубе четвертого дивизиона "Андрадина", утверждают, что не знали о реальном возрасте девочки, думая, что она старше.

Также они утверждают, что они не вступали с ней в сексуальные отношения.

Пока неизвестно, будут ли они подавать апелляцию.

Абсурд: Российский боец-насильник получил чемпионский пояс из рук школьника, который спас девочку от изнасилования

 

От курения вейпа умерли 49 людей в США, 1 в Бельгии и 2 в Великобритании
сегодня
14232
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Изнасилование Криминал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 18:47 Защитник "Динамо" оказал помощь жертвам пожара на родине: фото
Юрій Семенюк 2
сегодня 17:25 Деньги решают все: в плей-офф Лиги чемпионов вышли только самые дорогие клубы
Василь Денисюк 133
сегодня 15:16 Роналду едва не набросился на фаната, который хотел сделать с ним фото – видео
Юрій Семенюк 85
сегодня 12:20 Лига Европы: расписание матчей и турнирная таблица
Юрій Семенюк 2026
сегодня 00:15 Разгромное поражение "Шахтера" и победа "Мансити": результаты матчей Лиги чемпионов 11 декабря
Юрій Семенюк 841
Новости
Больше новостей
Залиште відгук