Трое испанских футболистов получили по 38 лет заключения за изнасилование несовершеннолетней

Бывшие игроки испанской "Андрадины" Карлос Куадрадо, Виктор Родригес и Рауль Кальво осуждены за изнасилование несовершеннолетней. Каждый из них проведет за решеткой по 38 лет.

Все трое были признаны виновными в сексуальном насилии в отношении 15-летней девочки в 2017 году на съемной квартире в городе Бургос, сообщает Mundo Deportivo.

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При этом ни один из обвиняемых не признал свою вину. Футболисты, выступавшие ранее в клубе четвертого дивизиона "Андрадина", утверждают, что не знали о реальном возрасте девочки, думая, что она старше.

Также они утверждают, что они не вступали с ней в сексуальные отношения.

Пока неизвестно, будут ли они подавать апелляцию.

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